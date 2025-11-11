Бивш съотборник на Кенан в Ювентус му препоръча да премине в Англия

Защитникът на Нотингам Форест Николо Савона препоръча на един от най-големите таланти в европейския футбол Кенан Йълдъз да премине в отбор от Премиър лийг. Форест плати 13 милиона евро за юношата на Ювентус през последното лято, а бранителят започва все повече да впечатлява по английските терени. Преди десетина дни той отбеляза второто попадение за своя тим при равенството 2:2 срещу Манчестър Юнайтед.

“Гледах гола няколко пъти през следващите дни. Да отбележа срещу Манчестър Юнайтед в домакински мач, пред нашите фенове и семейството ми, беше невероятно преживяване. Чувствах се на върха на света. Щеше да означава повече, ако бе победен гол, но в крайна сметка завършихме наравно 2:2”.

Савона разкри, че много от бившите му съотборници в Ювентус са му писали след попадението срещу “червените дяволи”.

“Имам отлична връзка с Бремер и Перин, но всъщност много хора ми писаха след гола. Все още не съм се чул с Тиаго Мота, но ще имаме и други шансове. Ювентус винаги ще бъде мой дом, но в момента съм изцяло фокусиран върху Нотингам Форест, където се чувствам чудесно. Разбирам се добре със съотборниците си, харесва ми градът и наистина обичам английската атмосфера. Във футбола, както и в живота, има моменти, в които трябва да правиш избори. Аз съм доволен от моите. Благодаря на семейството си и на агента си Микеле Пуглизи, които ме подкрепиха”, обяснява италианецът.

Защитникът на Нотингам Форест бе попитан и за това какъв съвет би дал на младите футболисти в италианския футбол относно възможността да преминат в Премиър лийг. В последните години доста играчи от Серия А преминаха в Англия, а сега с подобен трансфер е свързван и един от най-големите таланти Кенан Йълдъз от бившия му отбор Ювентус. Турчинът е свързван с интерес от страна на Арсенал, Челси и Манчестър Сити. “Бианконерите” наскоро смениха треньора си и на мястото на Игор Тудор, който имаше труден старт на сезона, бе назначен Лучано Спалети.

“Бих препоръчал Премиър лийг на всеки млад играч, който обича футбола, трудно би било да кажа нещо различно. Така че да, това се отнася и за Кенан и за всеки друг бивш съотборник. Спалети? Той е опитен и силен треньор, кариерата му говори сама за себе си. Сигурен съм, че ще го докаже и в Торино. Като фен на Ювентус, пожелавам на Спалети и бившите ми съотборници всичко най-добро в борбата за челните позиции”, завърши Савона в интервю за “Гадзета дело Спорт”.

Снимки: Gettyimages