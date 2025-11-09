Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. На Спалети ли е бесен Консейсао

На Спалети ли е бесен Консейсао

  • 9 ное 2025 | 09:16
  • 871
  • 0

Клипче с Франсиско Консейсао стана "вайърл" в интернет, защото изглеждаше, че португалското крило обижда Лучано Спалети. Наложи се съотборникът му от Ювентус Душан Влахович да го успокоява — но ситуацията не е такава, каквато изглежда.

Инцидентът се случи, след като Консейсао беше сменен по време на равенството 0:0 срещу Торино — напрегнато Дерби дела Моле, завършило с разочароващ резултат за „бианконерите“.

На видеото се вижда португалският талант, който раздразнено жестикулира и маха с ръка, седнал на пейката, след което Влахович го прегръща, опитвайки се да го успокои. Клипът бързо се разпространи онлайн, а много фенове предположиха, че Консейсао се е ядосал заради смяната и е насочил обидите си към треньора.

Според информация на Football Italia обаче, Консейсао всъщност е бил раздразнен от оператор, който се приближил твърде много и почти го спънал, докато се връщал към пейката.

Ювентус вече записа второ поредно равенство под ръководството на новия треньор Спалети — 1:1 в Шампионската лига срещу Спортинг (Лисабон) и 0:0 в Серия А срещу Торино.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Иска да ни ограби! Левандовски отново в центъра на скандала с премиите на Мондиал 2022

Иска да ни ограби! Левандовски отново в центъра на скандала с премиите на Мондиал 2022

  • 9 ное 2025 | 09:20
  • 2166
  • 0
Руи Коща е новият стар президент на Бенфика

Руи Коща е новият стар президент на Бенфика

  • 9 ное 2025 | 09:05
  • 842
  • 0
Ново шоу и нов рекорд за Меси при разгром на Интер Маями

Ново шоу и нов рекорд за Меси при разгром на Интер Маями

  • 9 ное 2025 | 08:46
  • 2284
  • 2
Дори рекламните табла помогнали на Съндърланд да спре Арсенал

Дори рекламните табла помогнали на Съндърланд да спре Арсенал

  • 9 ное 2025 | 08:40
  • 3161
  • 0
Холанд срещу Ван Дайк - ключовият дуел в дербито Ман Сити срещу Ливърпул

Холанд срещу Ван Дайк - ключовият дуел в дербито Ман Сити срещу Ливърпул

  • 9 ное 2025 | 08:28
  • 1623
  • 0
Впечатляващ нокаут на Ортис го изстреля към битката, която боксовият свят очаква

Впечатляващ нокаут на Ортис го изстреля към битката, която боксовият свят очаква

  • 9 ное 2025 | 08:14
  • 1745
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 238136
  • 1004
Без право на грешка за Лудогорец

Без право на грешка за Лудогорец

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 2688
  • 3
ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

  • 9 ное 2025 | 07:15
  • 2433
  • 2
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 3349
  • 3
Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

  • 9 ное 2025 | 06:44
  • 2255
  • 1
Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

  • 9 ное 2025 | 06:00
  • 3888
  • 7