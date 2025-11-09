На Спалети ли е бесен Консейсао

Клипче с Франсиско Консейсао стана "вайърл" в интернет, защото изглеждаше, че португалското крило обижда Лучано Спалети. Наложи се съотборникът му от Ювентус Душан Влахович да го успокоява — но ситуацията не е такава, каквато изглежда.

Conceiçao un filo incazzato con Spalletti per il cambio#JuventusTorino pic.twitter.com/xH3iYypy24 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 8, 2025

Инцидентът се случи, след като Консейсао беше сменен по време на равенството 0:0 срещу Торино — напрегнато Дерби дела Моле, завършило с разочароващ резултат за „бианконерите“.

На видеото се вижда португалският талант, който раздразнено жестикулира и маха с ръка, седнал на пейката, след което Влахович го прегръща, опитвайки се да го успокои. Клипът бързо се разпространи онлайн, а много фенове предположиха, че Консейсао се е ядосал заради смяната и е насочил обидите си към треньора.

Според информация на Football Italia обаче, Консейсао всъщност е бил раздразнен от оператор, който се приближил твърде много и почти го спънал, докато се връщал към пейката.

Ювентус вече записа второ поредно равенство под ръководството на новия треньор Спалети — 1:1 в Шампионската лига срещу Спортинг (Лисабон) и 0:0 в Серия А срещу Торино.

