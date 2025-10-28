Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. СуперЛига, Турция
  3. В Турция разследват и футболисти, и клубове на фона на скандала със залагания

В Турция разследват и футболисти, и клубове на фона на скандала със залагания

  • 28 окт 2025 | 19:52
  • 237
  • 0
В Турция разследват и футболисти, и клубове на фона на скандала със залагания

Футболисти и клубове също са разследвани на фона на скандала със залагания в турския футбол, съобщава телевизионният оператор Haberturk, цитирайки източници от съдебните среди. Обект на разследване от съдебната система са 3700 играчи. Започнати са дисциплинарни производства, а прокуратурата на Истанбул също е стартирала разследване.

В понеделник от Турската футболна федерация (ТФФ) заявиха, че 152 длъжностни лица са разследвани за залагане на мачове. От централата съобщиха още, че седем от 152-ата са съдии на най-високо ниво, а 15 други са асистент-рефери на най-високо ниво. Футболните съдии в Турция нямат право да правят залози на мачове.

Водещите турски клубове реагираха с изненада на информацията. От Галатасарай коментираха, че събитията подчертават мащаба на кризата на доверието и справедливостта, с която турският футбол отдавна се сблъсква. Президентът на Фенербахче Садетин Саран заяви след победата с 4:0 над Газиантеп в понеделник, че вярва, че въпросът ще бъде решен и тогава ще започне нова глава във футбола. Бешикташ призова за прозрачно разследване, което би трябвало да е важен етап за чистия футбол.

Снимки: Imago

