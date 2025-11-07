Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Турция
  3. Монтела обяви повиквателните си за мачовете на Турция с България и Испания

Монтела обяви повиквателните си за мачовете на Турция с България и Испания

  • 7 ное 2025 | 19:00
Монтела обяви повиквателните си за мачовете на Турция с България и Испания

Селекционерът на турския национален отбор Винченцо Монтела обяви списък от 28 футболисти за последните два мача от група "Е" на световните квалификации, като в сравнение с групата през октомври има няколко промени.

Нападателят Арал Симсир, който играе за датския Мидтиланд, беше повикан в националния отбор за първи път, докато Юсуф Сари от Истанбул Башакшехир се завръща в състава на Турция след близо двегодишно отсъствие. В сравнение с първата среща в София през октомври, която турците спечелиха с категоричното 6:1, от отбора липсват вратарят Мерт Гюнок (Бешикташ), Юсуф Акчичек (Ал Ахли), Юнус Акгюн (Галатасарай) и контузеното крило Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт).

Турски ас отпадна за мача с България
Турски ас отпадна за мача с България

Играчите, поканени в националния отбор, ще се съберат в тренировъчния лагер и базата на националния отбор "Хасан Доган" в Рива, започвайки от обяд в понеделник, 10 ноември. Футболистите ще провеждат всичките си тренировки в тази база през целия лагер и ще проведат първата си тренировка в 18:30 часа същия ден.

До петък, 14 ноември, отборът ще следва програмата с тренировки на същото място, а след петъчната ранна тренировка, с автобус ще се отправи за Бурса. Както беше и преди мача в София, турският национален отбор отново няма да тренира на стадиона, на който ще се играе срещата. Футболистите ще направят кратка разходка до стадион "Матлъ" в спортен комплекс "Ататюрк", където ще се играе мача Турция - България в 19:45 часа. Селекционерът на националния отбор Монтела и някой от футболистите ще дадат пресконференция на стадиона в 20:00 часа.

Турция посреща България на 15 ноември в Бурса, а три дни по-късно гостува на Испания на стадион "Ла Картуха" в Севиля.

Състав на Турция за мачовете с България (на 15 ноември) и с Испания на (18 ноември) от квалификациите за Световно първенство в група “Е”:

Вратари: Алтай Байандър (Манчестър Юнайтед), Берке Йозер (Лил), Угюрджан Чакър (Галатасарай), Мухамед Шенгезер (Истанбул Башакшехир)

Защитници: Абдюлкерим Бардакчъ и Ерен Елмалъ (и двамата от Гаратасарай), Чаалар Союнджу и Мерт Мюлдюр (и двамата от Фенербахче), Ферди Кадъоглу (Брайтън), Самет Акайдън (Чайкур Ризеспор), Мехмет Зеки Челик (Рома), Мерих Демирал (Ал Ахли), Емирхан Топчу (Бешикташ)

Полузащитници: Атакан Каразор (Щутгарт), Хакан Чалханоглу (Интер), Исмаил Юксек (Фенербахче), Оркун Кьокчу (Бешикташ), Салих Йозджан (Борусия Дортмунд), Каан Айхан (Галатасарай)

Нападатели: Арал Симсир (Мидтиланд), Арда Гюлер (Реал Мадрид), Баръш Алпер Йълмаз (Галатасарай), Дениз Гюл (Порто), Кенан Йълдъз (Ювентус), Ирфан Джан Кахведжъ, Керем Актюркоглу, Огюз Айдън (и тримата от Фенербахче), Юсуф Сари (Истанбул Башакшехир)

Снимки: Sportal.bg

