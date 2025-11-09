Иска да ни ограби! Левандовски отново в центъра на скандала с премиите на Мондиал 2022

Класирането от групата на Световното първенство през 2022 г. в Катар беше успех за полския национален отбор, но бързо беше забравено в страната. Всичко беше засенчено от аферата с премиите.

На играчите бяха обещани до 50 милиона злоти (близо 12 милиона евро) от тогавашния премиер Матеуш Моравецки за класирането. Самият факт, че националите претендираха за държавни пари, шокира феновете, но детайлите, които постепенно излязоха наяве, ги възмутиха още повече.

Себастиан Сташевски обобщи подробностите в най-новата си книга „Lewandowski. Prawdziwy“. В интервю с Богдан Римановски в предаването „Rymanowski Live“ той разкри значителна част от описаното в предстоящата публикация.

„Роберт в едно интервю каза, че това са виртуални пари. Всъщност обаче това бяха пари, за които се говореше всеки ден. Играчите, които играеха карти по време на Световното първенство, се шегуваха: „Чакайте да дойдат премиите, тогава ще започна да играя с високи залози“, разкрива полският журналист и добавя, че по време на шампионата постоянно се чували коментари какво ще си купят с извоюваните пари.

Това само доказва колко важни са били парите тогава за много играчи, и не само за тях. „Още по-важни бяха за треньора, който по време на тренировъчните игри успяваше да се пошегува: „Който загуби, няма да получи премия“, прозвуча в интервюто.

Въпреки загубата от Аржентина, поляците се радваха на класирането след мача, но темата за парите се върна още в автобуса, придружена от шеги и пресмятания. Днес е известно защо тогавашният треньор Чеслав Михневич е събирал номерата на сметките от играчите.

„Той беше убеден, че ако парите минат първо през сметките на Полската футболна асоциация, няма да остане толкова, колкото е очаквал. Искаше да го направи бързо, така че всеки играч да получи щедър превод още преди мача с Франция, което да ги мотивира още повече в борбата за класиране“, твърди Сташевски.

В един момент, точно преди осминафиналния мач срещу Франция, тази тема започна значително да дразни капитана на отбора. „Той напусна тренировката. Всички си мислеха, че става въпрос за контузия, но Леви просто беше ядосан. Темата за парите постоянно циркулираше в съблекалнята“, подчертава полякът.

Роберт Левандовски, заедно с най-опитните играчи, застъпваше мнението, че премиите трябва да се разпределят според важността на играча в отбора, т.е. според изиграните минути, броя на стартовете или смените. Част от играчите от втория ешелон обаче не се съгласиха с това. „Иска да ни ограби“, заяви анонимно един от националите. Обвиненията към нападателя бяха повече, като един от играчите дори го е обидил вулгарно.

„При Роберт Левандовски дойде делегация от играчи, която му каза: „Старши, разпределил си го зле.“ Това бяха лошите емоции, които по-късно Лукаш Скорупски описваше в медиите. Много играчи, особено по-младите, възприемаха това така, че Левандовски, милионер, почти милиардер, иска да спечели още повече пари и се отнася с по-малко платените си съотборници като с отпадъци, които ще вземат някакви 400 хиляди злоти (приблизително 95 хиляди евро, бел. ред.)“, продължи Сташевски с разясненията.

В крайна сметка се договориха всеки играч да получи минимум един милион злоти (приблизително 235 хиляди евро). Въпреки споразумението между нападателя на Барселона и ключовите играчи, треньорът Михневич имаше друг план. Треньорският щаб искаше да вземе 20% от 50-милионната премия, т.е. 10 милиона злоти (близо два и половина милиона евро).

„Стигна се до ситуация, в която играчите се изправиха срещу треньора. Казаха, че не може един да кара Мерцедес, а друг Полонез. Добавиха, че вече са се договорили помежду си“, описва Сташевски събитията два дни преди мача с Франция.

„Публикувам съобщения, които се появиха в групата на играчите в WhatsApp. Те недвусмислено показват, че дори след турнира, когато казусът вече течеше, играчите все още застъпваха мнението, че щом парите са били обещани, трябва да бъдат и изплатени“, заключава журналистът.

Снимки: Gettyimages