Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аякс
  3. Вегхорст не е доволен от раздялата с Хейтинга

Вегхорст не е доволен от раздялата с Хейтинга

  • 11 ное 2025 | 06:33
  • 1048
  • 0
Вегхорст не е доволен от раздялата с Хейтинга

Ваут Вегхорст изрази недоволството си от уволнението на Джон Хайтинга от поста старши треньор на Аякс.

33-годишният футболист смята, че треньорът е платил цената за провалите на играчите.

„Бяха трудни дни. Разочароващо е положението, в което се намира клубът. Но знам как работи футболът: по-лесно е да уволниш един треньор, отколкото 22 играчи“, каза той пред медиите в Нидерландия.

Аякс уволни Хейтинга, Тен Хаг може да се завърне
Аякс уволни Хейтинга, Тен Хаг може да се завърне

Въпреки разочарованието, нападателят разбира решението на ръководството.

„В крайна сметка клубът реши, че вече не вижда перспективи за подобрение с посоката, в която вървяхме. Беше очевидно, че няма положително развитие. Ясно е също, че трябваше да се подобрим и да практикуваме футбол, който е по-съвместим с идентичността на Аякс“, аргументира той.

Отборът беше силно критикуван за защитните си слабости, особено в сравнение с миналия сезон под ръководството на настоящия треньор на Порто, Франческо Фариоли.

Пропадането на Аякс продължи и след уволнението на Хейтинга
Пропадането на Аякс продължи и след уволнението на Хейтинга

Въпреки това, в атака отборът имаше няколко продуктивни мача, а Вегхорст дори се отличи със седем гола.

Въпреки това, бившият играч на Манчестър Юнайтед обяснява, че този стил не е бил футболът, който Аякс се е стремил да практикува

Засега Фред Грим поема временно ръководството на отбора.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Зидан пред скорошно завръщане във футбола!

Зидан пред скорошно завръщане във футбола!

  • 11 ное 2025 | 02:29
  • 2790
  • 3
Френски журналист засипа с критики летен трансфер на ПСЖ

Френски журналист засипа с критики летен трансфер на ПСЖ

  • 11 ное 2025 | 01:52
  • 1926
  • 0
ФИФА с финансови споразумения и други договорки с футболни организации

ФИФА с финансови споразумения и други договорки с футболни организации

  • 11 ное 2025 | 01:12
  • 863
  • 0
Тотнъм подлага румънците на натиск да не викат Драгушин в националния

Тотнъм подлага румънците на натиск да не викат Драгушин в националния

  • 11 ное 2025 | 00:48
  • 1081
  • 0
Шевалие отговори на обвинения във "фашизъм"

Шевалие отговори на обвинения във "фашизъм"

  • 10 ное 2025 | 23:43
  • 2355
  • 0
Запалянковци от Манчестър изрисуваха фасадата си с лика на Гуардиола

Запалянковци от Манчестър изрисуваха фасадата си с лика на Гуардиола

  • 10 ное 2025 | 22:28
  • 4344
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 1253
  • 5
Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 30516
  • 117
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 39519
  • 10
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 894
  • 0
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 37146
  • 67
Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

  • 10 ное 2025 | 18:00
  • 7459
  • 1