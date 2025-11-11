Вегхорст не е доволен от раздялата с Хейтинга

Ваут Вегхорст изрази недоволството си от уволнението на Джон Хайтинга от поста старши треньор на Аякс.
33-годишният футболист смята, че треньорът е платил цената за провалите на играчите.
„Бяха трудни дни. Разочароващо е положението, в което се намира клубът. Но знам как работи футболът: по-лесно е да уволниш един треньор, отколкото 22 играчи“, каза той пред медиите в Нидерландия.
Въпреки разочарованието, нападателят разбира решението на ръководството.
„В крайна сметка клубът реши, че вече не вижда перспективи за подобрение с посоката, в която вървяхме. Беше очевидно, че няма положително развитие. Ясно е също, че трябваше да се подобрим и да практикуваме футбол, който е по-съвместим с идентичността на Аякс“, аргументира той.
Отборът беше силно критикуван за защитните си слабости, особено в сравнение с миналия сезон под ръководството на настоящия треньор на Порто, Франческо Фариоли.
Въпреки това, в атака отборът имаше няколко продуктивни мача, а Вегхорст дори се отличи със седем гола.
Въпреки това, бившият играч на Манчестър Юнайтед обяснява, че този стил не е бил футболът, който Аякс се е стремил да практикува
Засега Фред Грим поема временно ръководството на отбора.