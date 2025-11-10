Кайзера: Левски влезе като фаворит в дербито, не се получи стойностен мач

Бившият капитан на Левски Николай Тодоров говори относно дербито с ЦСКА, спечелено от "армейците" с гол на Джеймс Ето'о. Кайзера призна, че не е останал доволен от видяното на терена като футболна продукция.

"Левски влезе като фаворит, ЦСКА със своите си проблеми. Доста хора очакваха да се получи стойностен двубой, чисто футболно. Не се получи, не ми допада за едно такова дерби. Обстановката откъм публика беше много добра. Всички очаквахме да видим още по-качествен футбол от това старо дерби, но до голяма степен не се получи - накъсване на играта, изключително много брак във владеенето на топката, изнервеност като цяло, много грешки. Това е плод на напрежение у самите футболисти.

Повече коментари имаше от сини фенове, че едва ли не с лекота ще се вземе този мач. Тези дербита обаче са непредсказуеми. ЦСКА спечели с по-добра организация във фаза "защита". Футболната битка между двата отбора ще продължава. Важна е и подготовката и нагласата на всеки един състезател сам за себе си", каза бившият национал в "Студио дерби".