Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

19-годишният бразилски нападател на Зенит (Санкт Петербург) Педро може да присъедини към саудитския Ал-Ахли, твърди ESPN.
Според източника, саудитският клуб е готов да плати на руснаците 55 млн евро за играча.
Отбелязва се, че ако Педро премине в друг клуб, ръководството на Коринтианс, от който бразилецът премина в Зенит, ще получи 2,5 процента от сумата на транзакцията.
Това лято друг саудитски клуб, Ал-Итихад, предложи 40 млн евро за нападателя, но ръководството на клуба от Санкт Петербург отказа.
Настоящият договор на бразилския футболист със Зенит е до края на 2028 г.