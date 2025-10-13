Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

19-годишният бразилски нападател на Зенит (Санкт Петербург) Педро може да присъедини към саудитския Ал-Ахли, твърди ESPN.

Според източника, саудитският клуб е готов да плати на руснаците 55 млн евро за играча.

Отбелязва се, че ако Педро премине в друг клуб, ръководството на Коринтианс, от който бразилецът премина в Зенит, ще получи 2,5 процента от сумата на транзакцията.

Това лято друг саудитски клуб, Ал-Итихад, предложи 40 млн евро за нападателя, но ръководството на клуба от Санкт Петербург отказа.

Настоящият договор на бразилския футболист със Зенит е до края на 2028 г.

Al Ahli prepara proposta de cerca de 55 milhões de euros (R$ 352 milhões) pelo atacante Pedro, ex-Corinthians e atualmente no Zenit.



Caso o negócio seja fechado, o Timão teria direito a apenas 2,5% pelo mecanismo de solidariedade. Ou seja, cerca de 1,4 milhão de euros (R$ 9… pic.twitter.com/7yLpas73Gw — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 12, 2025