  1. Sportal.bg
  2. Ал-Ахли
  Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

  • 13 окт 2025 | 06:53
  • 803
  • 0
Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

19-годишният бразилски нападател на Зенит (Санкт Петербург) Педро може да присъедини към саудитския Ал-Ахли, твърди ESPN.

Според източника, саудитският клуб е готов да плати на руснаците 55 млн евро за играча.

Отбелязва се, че ако Педро премине в друг клуб, ръководството на Коринтианс, от който бразилецът премина в Зенит, ще получи 2,5 процента от сумата на транзакцията.

Това лято друг саудитски клуб, Ал-Итихад, предложи 40 млн евро за нападателя, но ръководството на клуба от Санкт Петербург отказа.

Настоящият договор на бразилския футболист със Зенит е до края на 2028 г.

