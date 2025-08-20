Азиатският първенец си уреди финален сблъсък с Роналдо и компания след погром

Азиатският клубен шампион Ал-Ахли е вторият финалист в минитурнира за Суперкупата на Саудитска Арабия, след като разгроми Ал-Кадсия с 5:1 в полуфинала помежду им, изигран в Хонконг.
Двубоят започна с попадение на Ал-Кадсия, като още в осмата минута Гастон Алварес се разписа с глава, възползвайки се от асистенция на Кристофър Бонсу Баа.
Оттук нататък обаче Ал-Ахли беше пълен господар на терена, като още до почивката заби четири гола. Още в 12-ата минута тимът възстанови равенството. Тогава много дълъг тъч в наказателното поле предизвика суматоха, в която Франк Кесие с мощен шут прати топката в мрежата.
В 28-ата минута Айвън Тони беше точен от дузпа, отсъдена с ВАР заради игра с ръка на Нахитан Нандес, с което обратът в мача стана пълен.
Само три минути по-късно преднината на „бяло-зелените“ се увеличи, след като новото попълнение Енцо Мийо отбеляза дебютния си гол за тима, като той беше с глава и дойде след прекрасна асистенция на Рияд Марез.
В 42-рата минута ситуацията за Ал-Кадсия се утъжни още повече, тъй като след преглед с ВАР Бонсу Баа получи директен червен картон за свой груб фал срещу Рожер Ибаньес.
В 10-минутното добавено време на първата част пък Кесие вкара второто си попадение в мача, като този път то беше с глава след заучено изпълнение на корнер.
Макар и през цялото второ полувреме Ал-Ахли да беше с човек повече на терена, отборът стигна само до още един гол, като това стана в 62-рата минута, когато противниковият капитан Начо Фернандес прати топката в собствената си врата при опит за изчистване.
Така с тази убедителна победа съставът на Матиас Яйсле си уреди сблъсък на финала за Суперкупата на Саудитска Арабия срещу Ал-Насър на Кристиано Роналдо. Въпросният двубой е в събота отново в Хонконг с начален час 15:00 българско време.
Снимки: Gettyimages