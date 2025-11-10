Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Три почивни дни за играчите на Левски през тази седмица

Три почивни дни за играчите на Левски през тази седмица

  • 10 ное 2025 | 12:17
  • 713
  • 0

Отборът на Левски ще почива три дни през настоящата седмица, в която няма кръг заради паузата за националните отбори. "Сините" няма да имат занимание днес, както и през уикенда. Лидерът в efbet Лига не е предвидил контрола в паузата.

Вчера "сините" направиха възстановяване след загубата от ЦСКА в дербито, която бе едва втора за тима за Хулио Веласкес в първенството, но въпреки това запазиха петте точки преднина пред втория ЦСКА 1948, който пък загуби домакинството си на Черно море.

Програмата на на Левски до 16 ноември:

10 ноември, понеделник:  почивен ден

11 ноември, вторник:  15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

12 ноември, сряда: 11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

13 ноември, четвъртък: 11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

14 ноември, петък: 10:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

15 ноември, събота:  почивен ден

16 ноември, неделя:  почивен ден

