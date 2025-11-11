Популярни
Левски започва преговори с ключов играч

  11 ное 2025 | 08:57
  • 2307
  • 1
Левски започва преговори с ключов играч
Сериозният интерес към левия бек на Левски Майкон става повод за разговори между ръководството на клуба и неговите агенти. Срещата трябва да бъде осъществена  в близко бъдеще. Желанието на "сините" началници е да подпишат дългосрочен договор с играча, като ще повишат сериозно месечното му възнаграждение. Сегашното споразумение между двете страни изтича през лятото на 2027-а.

Мениджърите на 25-годишния футболист пък ще запознаят клуба с отборите, които се интересуват от правата на клиента им. Само преди дни испанският "АS" съобщи, че Майкон е в полезрението на финалиста в Лигата на конференциите през миналия сезон Бетис. Както и че тимът от Ла Лига е склонен да извади 4 милиона евро за правата му, а окончателното решение за пращане на официална оферта ще бъде взето в средата на декември.

Левски вече отказа предложения от два френски клуба за бранителя. През лятото бе отхвърлено такова на Нант, а наскоро запитване имаше и от Лил. В момента бразилецът е най-конвертируемият играч на клуба от стадион "Георги Аспарухов".

