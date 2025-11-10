Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски се похвали с петима национали

Левски се похвали с петима национали

  • 10 ное 2025 | 14:41
  • 369
  • 1

Левски се похвали с петима футболисти, които ще защитават цветовете на националните си отбори. Марин Петков и Кристиан Димитров ще играят за родният ни тим в квалификациите срещу Турция и Грузия. Асен Митков и Борислав Рупанов ще са част от България U21, а Никола Серафимов е в състава на Северна Македония. Радослав Кирилов също получи повиквателна от Александър Димитров, но поради контузия отпадна от състава на “лъвовете”.

Три почивни дни за играчите на Левски през тази седмица
Три почивни дни за играчите на Левски през тази седмица

Ето какво пишат от Левски:

Футболисти на ПФК „Левски“ получиха повиквателни за предстоящите срещи на националните отбори в средата на ноември 2025 г.

Марин Петков и Кристиан Димитров са извикани в състава на България за световните квалификации срещу Турция (15.11) и Грузия (18.11).

Радослав Кирилов също получи повиквателна за тези срещи, но заради травма отпадна от групата на „трикольорите“.

U21 Асен Митков и Борислав Рупанов ще бъдат част от младежкия национален отбор за квалификацията за Европейско първенство срещу Шотландия (18.11).

Никола Серафимов е в състава на Северна Македония за световните квалификации срещу Латвия (13.11) и Уелс (18.11).

ПФК „Левски“ пожелава успех на всички свои футболисти с националните екипи!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Леандро Годой: Само ЦСКА!

Леандро Годой: Само ЦСКА!

  • 10 ное 2025 | 09:25
  • 1472
  • 0
Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

  • 10 ное 2025 | 09:20
  • 4482
  • 3
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 14400
  • 40
Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

  • 10 ное 2025 | 08:11
  • 4106
  • 5
Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

  • 9 ное 2025 | 20:13
  • 6557
  • 18
Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

  • 9 ное 2025 | 20:00
  • 4781
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 17625
  • 13
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 16314
  • 3
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 16877
  • 23
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 14400
  • 40
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 11750
  • 6
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 9954
  • 11