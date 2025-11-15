Алекс Маркес не допусна изненади в спринта във Валенсия

Алекс Маркес (Грезини Дукати) беше начело от старта до финала на спринта за Гран При на Валенсия, като успя да поведе пред Марко Бедзеки (Априлия) в спринта към първия завой и оттам нататък беше недостижим.

Педро Акоста с КТМ беше най-сериозният преследвач на Маркес, като до средата на дистанцията от 13 обиколки той беше близо до сънародника си, но след това изостана на почти секунда и половина.

Най-оспорвана беше битката за третото място между Раул Фернандес и Фабио ди Джанантонио, като двамата на няколко пъти си сменяха позициите, като малко преди финала Ди Джанантонио си осигури качването на подиума.

Стартиралият от полпозишън Бедзеки спря по-рано за първия завой и Маркес го изпревари, а след това Марко потъна до 6-ото място, като в 5 обиколка излезе пети и до финала остана на тази позиция. С това класиране Бедзеки си осигури третото място в крайното класиране за сезон 2025 в MotoGP.

Състезанието се оказа провал за двамата заводски пилоти на Хонда – Жоан Мир падна в началото на втората обиколка и събори и Лука Марини, като веднага му се извини, след като двамата се изправиха в зоната за сигурност.

Пилотът на Дукати Франческо Баная завърши спринта на 13-о място и с втората си позиция на финала Акоста го свали от 4-ото място в класирането, като излезе на 4 точки пред бившия световен шампион.

