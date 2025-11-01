Ком спря Академик (Свищов)

0:0 приключиха в Берковица, местния Ком и Академик (Свищов). Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. В нея приключи победната серия на „студентите“, които бяха спечелили в първенството всичките си десет мача до днес. Стана равностоен двубой, в който домакините имаха леко предимство. През първата част имаше по едва опасност пред двамата вратари. След почивката Иво Иванов и Ивайло Тодоров отправиха по един удар с глава, но вратаря на гостите Християн Стоянов се справи.

Снимка: Академик Свищов - фейсбук