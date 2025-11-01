Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Мездра)
  3. Локо (Мездра) удари Партизан

Локо (Мездра) удари Партизан

  • 1 ное 2025 | 20:57
  • 285
  • 0
Локо (Мездра) удари Партизан

Локомотив (Мездра) победи у дома Партизан (Червен бряг) с 2:0. Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. Васил Калоянов осигури трите точки с двете си попадения. Отборът му владееше инициативата през 90-те минути. Можеше да вкара още. Калоянов откри резултата, четвърт час след началото. След това Стефан Христов от гостите излезе сам срещу стража на „железничарите“ но пропусна да изравни. Калоянов разтресе мрежата за втори път, десетина минути след почивката. Накрая Тони Паликрушев от Партизан извърши нарушение, а съдията му вдигна втори жълт и червен картон.

Снимка: ОФК Локомотив Мездра -  фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

  • 1 ное 2025 | 15:23
  • 8568
  • 3
Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

  • 1 ное 2025 | 15:12
  • 30241
  • 23
Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

  • 1 ное 2025 | 15:08
  • 1991
  • 1
Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 110004
  • 305
Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

  • 1 ное 2025 | 14:14
  • 1652
  • 1
Гьоко: Просто нямахме ден

Гьоко: Просто нямахме ден

  • 1 ное 2025 | 14:13
  • 1176
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 110004
  • 305
Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 2086
  • 1
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 13711
  • 36
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 44448
  • 72
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 25089
  • 65
Тотнъм 0:1 Челси, Жоао Педро с гол и два пропуска

Тотнъм 0:1 Челси, Жоао Педро с гол и два пропуска

  • 1 ное 2025 | 20:08
  • 4635
  • 34