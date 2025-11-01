Локо (Мездра) удари Партизан

Локомотив (Мездра) победи у дома Партизан (Червен бряг) с 2:0. Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. Васил Калоянов осигури трите точки с двете си попадения. Отборът му владееше инициативата през 90-те минути. Можеше да вкара още. Калоянов откри резултата, четвърт час след началото. След това Стефан Христов от гостите излезе сам срещу стража на „железничарите“ но пропусна да изравни. Калоянов разтресе мрежата за втори път, десетина минути след почивката. Накрая Тони Паликрушев от Партизан извърши нарушение, а съдията му вдигна втори жълт и червен картон.

Снимка: ОФК Локомотив Мездра - фейсбук