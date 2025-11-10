Марк Уебър сравни Оскар Пиастри с Люис Хамилтън

Мениджърът и ментор на Оскар Пиастри Марк Уебър коментира трудностите, през които минава клиентът му в последната фаза на сезон 2025 във Формула 1 и се опита да обясни, че в действителност не се случва нещо изключително или драматично.

„Това е голямото приключение на Оскар, нещо невероятно толкова рано в кариерата му във Формула 1 – той се бори за световната титла – обясни Марк. – Почти безпрецедентно е един пилот, който кара третия си сезон в шампионата да се бори за титлата. Мисля, че само при Люис Хамилтън това стана по-рано, няма много други пилоти, които са са постигнали това толкова рано в кариерата си.

„Това е моето уравнение, да разбера границите на помощта ми, без обаче да поставям Оскар под твърде голямо напрежение.

„Когато аз се борих за световната титла, вече бях опитен пилот. Бях към края на кариерата ми, а тази на Оскар тепърва ще се развива.

„Опитвам се да го окуражавам, да му давам странична гледна точка, той се труди много упорито и това е два началото на пътя за него.“

Снимки: Gettyimages