Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ива Иванова стартира с победа в Гърция

Ива Иванова стартира с победа в Гърция

  • 10 ное 2025 | 18:04
  • 132
  • 0
Ива Иванова стартира с победа в Гърция

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка победи Пиа Ловрич (Словения) с 5:7, 6:3, 6:4 за 2:42 часа.

Григор и Ейса на крилете на любовта в Коста Рика
Григор и Ейса на крилете на любовта в Коста Рика

Иванова поведе с 5:3 в първата част, в десетия гейм пропусна два сетбола, но със серия от четири поредни гейма съперничката й направи обрат. Във втория сет българката успя да направи серия от три поредни части в края и след 6:3 са изравни резултата. В решителния трети сет тя отново взе аванс от 5:3, в следващия гейм загуби подаването си, но в десетия успя да стигне до нов брейк и да затвори срещата, въпреки че Ловрич спаси три от четирите мачбола.

По-рано днес Росица Денчева също достигна до втория кръг на сингъл, а 15-ата поставена Денислава Глушкова ще започне утре срещу квалификантка.

Без промяна за Григор Димитров в световната ранглиста
Без промяна за Григор Димитров в световната ранглиста

В турнира на двойки Беатрис Спасова и Елена Гийслер (Германия) загубиха от вторите поставени сръбкини Наталия Сенич и Аня Станкович с 5:7, 3:6 за 75 минути. Росица Денчева и Федерика Урджези (Италия) играят в момента срещу номер 1 Михаела Байерлова (Чехия) и Даря Лодикова (Русия).

Росица Денчева се класира за втория кръг на турнир в Гърция
Росица Денчева се класира за втория кръг на турнир в Гърция
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Тенис

Росица Денчева се класира за втория кръг на турнир в Гърция

Росица Денчева се класира за втория кръг на турнир в Гърция

  • 10 ное 2025 | 13:20
  • 414
  • 0
Новак Джокович обяви кога ще е края

Новак Джокович обяви кога ще е края

  • 10 ное 2025 | 13:01
  • 1895
  • 0
Григор и Ейса на крилете на любовта в Коста Рика

Григор и Ейса на крилете на любовта в Коста Рика

  • 10 ное 2025 | 11:54
  • 5856
  • 4
Моника Господинова стана шампионка на ITF турнира в Пазарджик

Моника Господинова стана шампионка на ITF турнира в Пазарджик

  • 10 ное 2025 | 10:28
  • 630
  • 0
Димитър Кузманов отпадна на старта на "Чалънджър" в Япония

Димитър Кузманов отпадна на старта на "Чалънджър" в Япония

  • 10 ное 2025 | 10:25
  • 392
  • 0
Виктория Томова с лек прогрес, Рибакина влезе в Топ 5

Виктория Томова с лек прогрес, Рибакина влезе в Топ 5

  • 10 ное 2025 | 09:27
  • 948
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дербито на върха във Втора лига: Дунав 1:0 Фратрия

Дербито на върха във Втора лига: Дунав 1:0 Фратрия

  • 10 ное 2025 | 17:30
  • 3869
  • 14
ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 31365
  • 27
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 26005
  • 4
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 24657
  • 36
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 18491
  • 16
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 18632
  • 70