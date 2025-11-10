Без промяна за Григор Димитров в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 44-тото си място в световната ранглиста на АТП. 34-годишният хасковлия е с актив от 1180 точки.

Няма промяна и за втората ракета на България Димитър Кузманов, който остава 260-и с 222 пункта на сметката му.

Илиян Радулов отстъпи със седем позиции до №521, а Пьотр Нестеров падна с едно място до №584.

Испанецът Карлос Алкарас си върна първото място в ранглистата, като това стана след като отпаднаха точките от Bиналния турнир на АТП от миналата година. Яник Синер е на втора позиция, като развитието на тазгодишния финален турнир в Торино ще определи окончателно кой ще бъде номер 1 в края на годината. В челната десетка има леки размествания, като Новак Джокович и Бен Шелтън се придвижиха леко напред, а Тейлър Фриц отстъпи. В Топ 10 е вече британецът Джак Дрейпър за сметка на норвежеца Каспер Рууд.