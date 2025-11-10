Популярни
Росица Денчева се класира за втория кръг на турнир в Гърция

  • 10 ное 2025 | 13:20
  • 151
  • 0
Росица Денчева се класира за втория кръг на турнир в Гърция

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка направи обрат и победи Михаела Байерлова (Чехия) с 3:6, 6:4, 6:1. Двубоят продължи 2 часа и 28 минути.

Денчева навакса сет и ранен пробив пасив във втория, в който след 4:4 взе седем поредни гейма по пътя си към обрата.

Следващата съперничка на Росица Денчева ще бъде победителката от мача между номер 6 Амариса Тот (Унгария) и квалификантка.

Още две българки ще участват в основната схема на сингъл. Ива Иванова ще играе по-късно днес срещу Пиа Ловрич (Словения), а 15-ата поставена Денислава Глушкова ще започне утре срещу квалификантка.

Виктория Велева пък остана на крачка от основната надпреварата, след като загуби във финалния кръг на пресявките от румънката Симона Оджеску със 7:5, 2:6, 2:6.

В турнира на двойки Денчева и Федерика Урджези (Италия) ще се изправят в първия кръг срещу №1 Байерлова и Даря Лодикова (Русия), а Беатрис Спасова и Елена Гийслер (Германия) ще стартират срещу вторите поставени сръбкини Наталия Сенич и Аня Станкович. Двете срещи са насрочени за този следобед.

