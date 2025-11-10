Григор и Ейса на крилете на любовта в Коста Рика

Григор Димитров отведе своята любима Ейса Гонсалес на романтична почивка в Коста Рика.

От споделените снимки н Инстаграм става ясно, че двамата влюбени са отседнали в един от най-добрите хотели в страната. "Хасиенда Гуачипелин" се намира в района на Национален парк Ринкон де ла Виеха, който е част от Световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Григор и красивата мексиканска актриса се наслаждават на всяка една минута заедно. Те вече се гмурнаха в тюркоазените води на 25-метровия водопад Оропендола, който се намира в бурния каньон на река Бланко.

Тропическият оазис радва туристите с преходи през висящи мостове и горещи извори с кристално чисти термални води, напоени с естествени минерали и нагряващи се от дълбините на вулкана Ринкон де ла Виеха, най-големият в района.

Григор и Ейса разкриха, че са заедно през април, когато тя се появи в ложата му на турнира в Мадрид, и по всичко изглежда, че любовта им продължава да е така силна както в началото на тяхната връзка.