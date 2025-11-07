Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Остават само няколко дни до следващия мач от Евролигата в София

  • 7 ное 2025 | 21:11
  • 1449
  • 0

Следващият мач от Евролигата в София "чука" на вратата, а билетите за нея са на изключително преференциални цени. Отборът на Апоел Тел Авив приема Баскония в среща от десетия кръг от "турнира на богатите" на 11 ноември (вторник) от 21:05 часа в "Арена София".

Израелският гранд трупа победа след победа, като до момента успехите на тима воден от Димитрис Итудис са 7. Те имат едва 2 загуби от началото на сезона в Евролигата, но наглед непретенциозният им съперник набира все по-голяма скорост.

Испанският тим, в който играе един от най-големите италиански таланти Матео Спаньоло натрупа три поредни победи, надигравайки отборите на Дубай, Анадолу Ефес и Виртус Болоня в последните си три мача преди гостуването в България.

Цените на билетите за срещата стартират от 10 евро, а всички ценови категории можете да видите - ТУК!

Снимки: Gettyimages

