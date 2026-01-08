Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Матей Казийски заби 26 точки, Халкбанк с първа победа в Шампионската лига

Матей Казийски заби 26 точки, Халкбанк с първа победа в Шампионската лига

  • 8 яну 2026 | 11:17
  • 759
  • 0

Българската волейболна звезда Матей Казийски и тимът на Халкбанк (Анкара) се поздравиха с първи успех в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Радостин Стойчев тим надделя над Галатасарай ХДИ Сигорта (Истанбул) с 3:2 (25:18, 25:19, 18:25, 35:37, 18:16) в среща от група В. Мачът продължи цели 156 минути.

Матей Казийски се отчете с 26 точки (2 блока, 55% ефективност в атака, 32% перфектно и 77% позитивно посрещане - +14).

Цветан Соколов не бе в групата за мача.

Йоанди Леал добави 29 точки (3 аса, 4 блока) и бе избрал за MVP.

За Галатасарай двукратният олимпийски шампион с Франция Жан Патри се отчете с 23 точки (4 аса, 3 блока), с 22 точки завърши Стивън Маар (1 ас, 2 блока).

Халкбанк е трети във временното класиране с 2 точки (1 победа, 1 загуба), Галатасарай е втори с 3 точки (1 победа, 1 загуба).

В следващия кръг Халкбанк среща Кнак Рьозеларе, на 21 януари (сряда), от 16:00 часа Галатасарай излиза срещу Богданка ЛУК (Люблин) и Алекс Грозданов ден по-късно.

