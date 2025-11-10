Популярни
  България днес ще има нов селекционер на националния отбор

България днес ще има нов селекционер на националния отбор

  • 10 ное 2025 | 10:25
Ръководството на Българската федерация по волейбол (БФВ) днес избира нов селекционер на женския национален отбор на България.

Днес Управителният съвет на БФВ на свое заседание от 11:00 часа ще вземе окончателно решение кой ще замени на поста Антонина Зетова.

Марчело Абонданца идва до една седмица в София
Марчело Абонданца идва до една седмица в София

Според информация на Sportal.bg фаворит за поста е италианският специалист Марчело Абонданца.

Нов фаворит за селекционер на България
Нов фаворит за селекционер на България

55-годишният специалист вече е бил селекционер на България от 2011 до 2014 година, а в момента е начело на турския гранд Фенербахче (Истанбул), с който в началото на сезон спечели Суперкупата на Турция.

В дългата си кариера Марчело Абонданца е водил и националните отбори на Канада (2017 - 2018) и Гърция (2022), а освен това е бил старши треньор на много водещи отбори в света.

В конкурса за избор за нов селекционер на България ще участват още бившият селекционер на България и Украйна Иван Петков и старши треньорът на Левски София - Радослав Арсов.

