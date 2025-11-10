България днес ще има нов селекционер на националния отбор

Ръководството на Българската федерация по волейбол (БФВ) днес избира нов селекционер на женския национален отбор на България.
Днес Управителният съвет на БФВ на свое заседание от 11:00 часа ще вземе окончателно решение кой ще замени на поста Антонина Зетова.
Марчело Абонданца идва до една седмица в София
Според информация на Sportal.bg фаворит за поста е италианският специалист Марчело Абонданца.
Нов фаворит за селекционер на България
55-годишният специалист вече е бил селекционер на България от 2011 до 2014 година, а в момента е начело на турския гранд Фенербахче (Истанбул), с който в началото на сезон спечели Суперкупата на Турция.
В дългата си кариера Марчело Абонданца е водил и националните отбори на Канада (2017 - 2018) и Гърция (2022), а освен това е бил старши треньор на много водещи отбори в света.
В конкурса за избор за нов селекционер на България ще участват още бившият селекционер на България и Украйна Иван Петков и старши треньорът на Левски София - Радослав Арсов.