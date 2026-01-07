Нефтохимик отпада от "Чалъндж къп"

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) отпадна от третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп". Играчите на Франческо Кадеду отстъпиха у дома на израелския Макаби (Тел Авив) с 1:3 (22:25, 22:25, 25:21, 23:25) в единствения мач помежду им от 1/16-финалите на турнира, игран тази вечер пред над 400 зрители в зала "Бойчо Брънзов".

По този начин бургазлии приключиха участието си в надпреварата. От друга страна Макаби се класира за 1/8-финалите на "Чалъндж къп", където ще играе с френския Шомон.

Гостите от Макаби дръпнаха с 3:1 и 6:4 в началото на първия гейм, но Нефтохимик успя да изравни при 7:7. После обаче израелският отбор реализира три безответни точки за 10:7 Стигна се до 15:12 и 20:15, след което бургазлии стопиха две точки от пасива си след ас на Калоян Балабанов. Диагоналът на израелския тим Йордан Бисет обаче заби от зона 2 за 22:18. Другият кубинец – Салвадор Идалго Олива, реализира 23-а точка за Макаби. Точка от сервис на украинския разпределител на домакините Дмитро Долгополов направи 20:23, но израелският отбр стигна до геймбол. Последваха 2 точки за бургаския тим – 22:24. Технично отиграване на Идалго от зона 4 обаче сложи точка на първата част – 25:22 за Макаби.

Още в началото на втората част Макаби изгради преднина от 4 точки – 6:2, и Франческо Кадеду взе почивка за Нефтохимик. След нея обаче стана 7:2 за гостите. Стигна се и до 2:8. Ас на Димитър Василев, който заигра вместо Рикардо Жуниор, доближи домакините на още една точка до съперника – 4:8. Блок-аут на Калоян Балабанов направи резултата 5:9. Впоследствие обаче се стигна до 13:7. После, обаче, Ади Османович направи 10:14, а Василев реализира за 11:14. Тук наставникът на Макаби Гал Галили взе прекъсване. След това Идалго направи 15:12. При 13:15 в полето се появи Долгополов. Влезе и вторият диаонал на бургазлии Стоян Димитров, който направи 14:16. За жалост Макаби успя пак да се откъсне напред – с четири точки. След успешен блок на Стефан Чавдаров стана 15:18. Стана и 16:18 след прекрасна игра в защита на Нефтохимик – 4 спасявания, и атака на Стоян Димитров. Калоян Балабанов доведе домакините до само точка до Макаби – 17:18. И пак Балабанов изравни резултата с ас за 19:19. Макаби дръпна с 21:19. Османович направи 20:21. След като Василев бе хванат на блокада обаче, резултатът стана 23:20 за противника. Османович върна една точка – 21:23. Макаби стигна до геймбол след грешка на Османович от сервис. Илай Хавер сложи точка на частта с точка за 25:22.

В третия гейм в центъра вместо Мартин Кръстев започна Венцислав Рагин. Домакините поведоха с 1:0 и с 2:1 след точка на Димитър Василев. Балабанов пропусна да направи 6:4, но все пак впоследствие домакините излязоха пак напред с 6:5. След това Стефан Чавдаров прати топката в аут, но с блокада направи 7:6. Макаби съумя да поведе с 11:10. Чавдаров изравни с атака през центъра. После Нефтохимик поведе с 2 точки след забивка на Димитър Василев – 16:14. Стана и 17:14. Разликата се запази до 18:15, а после Рагин и Балабанов с блокада доведоха резултата до 19:15. Стана и 21:17, а Османович направи 22:18. Атака на Димитър Василев и вече бе 23:18. Грешка от сервис донесе геймбол за Нефтохимик, а след това и победата в третата част с 25:21.

С точка за Димитър Василев и ас на Стефан Чавдаров Нефтохимик обърна Макаби от 0:1 до 2:1 в началото на четвъртия гейм. Ади Османович направи 3:2. С 4 безответни точки обаче Макаби поведе с 6:3 и Кадеду взе почивка. Това очевидно изигра роля, защото неговите волейболисти стигнаха до 6:7. За съжаление Калоян Балабанов пропусна да изравни на 7:7. Но впоследствие успяхме да поведем с 9:8. Стефан Чавдаров направи 11:10. Макаби обаче излезе напред с 16:14. Османович направи 15:16. Сякаш обаче всичко приключи, когато гостите поведоха с 18:15. Балабанов намали на 16:18, а Димитър Василев – 17:19. Стана обаче 18:21. Нефтохимик стигна до 23:24, но в крайна сметка Макаби спечели четвъртия гейм с 25:23, а с това и мача с 3:1.

Най-резултатен за Нефтохимим стана Димитър Василев, който влезе като резерва още в първия гейм, и завърши с 19 точки (1 блок, 2 аса, 64% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +16). Калоян Балабанов (5 блока!, 2 аса, 40% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +9), който се контузия в края на мача, и Ади Османович (1 блок и 48% ефективност в атака - +10) приключиха с 15 и 14 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Макаби кубинците Салвадор Идалго Олива (1 блок, 1 ас, 56% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +11) и Йордан Бисет (51% ефективност в атака - +13) реализираха 20 и 19 точки за победата.

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС, БЪЛГАРИЯ) – МАКАБИ (ТЕЛ АВИВ, ИЗРАЕЛ) 1:3 (22:25, 22:25, 25:21, 23:25)

НЕФТОХИМИК 2010: Любослав Телкийски 4, Ади Османович 14, Калоян Балабанов 15, Мартин Кръстев, Рикардо Жуниор 3, Стефан Чавдаров 5 – Симеон Добрев-либеро (Стоян Димитров 4, Димитър Василев 19, Дмитро Долгополов 1, Венцислав Рагин 3, Виктор Томов)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ

МАКАБИ: Йоав Сеслер, Йордан Бисет 19, Илай Хавер 9, Вячеслав Бачкала 11, Салвадор Идалго Олива 20, Генадий Соколов 7 – Омри Ройтман-либеро (Алон Мейри 1)

Старши треньор: ГАЛ ГАЛИЛИ.