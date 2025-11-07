Президентът на Наполи сравни клубния стадион със сметище

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис нарече домашния стадион "сметище“, твърдейки, че клубът се нуждае от модерно съоръжение, за да увеличи приходите и да подобри преживяването за феновете.

Миналия сезон Наполи отпразнува втората си титла в Серия "А" за три години след битка с Интер. Тимът играе домакинските си мачове на стадион "Диего Армандо Марадона“, кръстен на аржентинеца, извел неаполитанците до две титли в първенството през 1987 и 1990 г., като съоръжението принадлежи на градската община. Говорейки на събитие, организирано от университета "Бокони“ в Милано, Де Лаурентис сравни приходите на Наполи от мачове с тези на миланските клубове, казвайки, че Милан и Интер могат да генерират 14 милиона евро от Шампионската лига, докато неговият отбор има много по-ограничени перспективи.

🇮🇹🎙️ Aurelio De Laurentiis, speaking on stage at the Football Business Forum at SDA Bocconi:



"The Maradona stadium is a dump. Even PSG plays in a stadium that they do not own. But for the same amount of money that #Napoli pays to the City of Naples, they have a stadium that… pic.twitter.com/oVI2AXBGnJ — Napoli Zone (@TheNapoliZone) November 7, 2025

"Можем да получим само до три милиона в това сметище. Това е доста голяма разлика, нали?“, каза той, визирайки стадиона, докато говореше на събитието. Италия се стреми да модернизира стадионите си, притисната от чуждестранни инвеститори, които са придобили редица клубове, преди Евро 2032, на което ще бъде домакин съвместно с Турция. Тази седмица Милан и Интер завършиха придобиването на стадион „Сан Сиро“ и околните терени от градските власти, което е по-нататъшна стъпка към разрушаването на мястото и изграждането на ново съоръжение.

През лятото Де Лаурентис подсили отбора с известни играчи, включително белгийския халф Кевин Де Бройне, но заяви, че подобни инвестиции са трудни за поддържане без по-големи приходи от стадиона. "Бих искал стадион със 70 000 места, 120 ложи и 8000 паркоместа“, каза той, добавяйки, че обновяването на „Марадона“ – обграден от лекоатлетическа писта – ще отнеме шест години, като ще се затворят части от трибуните и ще се ограничат допълнително приходите. "Имаме нужда от 30 хектара, за да построим красив стадион“, допълни Де Лаурентис.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages