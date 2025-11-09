Владимир Гърков е реализатор №6 във Франция

Националът Владимир Гърков е реализатор №6 в първенството на Франция, след като реализира 95 точки в първите 5 мача на своя Сен-Назер.

Лидер е полякът Давид Дулски от Ница със 124 точки. Втори е словенецът Ник Муянович от Тур със 110 точки в актива си.

Реализатор №1 в efbet Супер Волей за изминалия сезон с екипа на Монтана Василий Молотков заема третото място със 101 точки като волейболист на Пари Волей.

Четвъртото място си поделят Тимо Берио от Тулуза и Ксандел Кетжински от Кан с по 99 точки.

Венислав Антов от Туркоа е на 11-а позиция с реализирани 80 точки до момента във френската Marmara SpikeLigue.

