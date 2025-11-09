Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Владимир Гърков е реализатор №6 във Франция

Владимир Гърков е реализатор №6 във Франция

  • 9 ное 2025 | 17:02
  • 1507
  • 0

Националът Владимир Гърков е реализатор №6 в първенството на Франция, след като реализира 95 точки в първите 5 мача на своя Сен-Назер.

Влади Гърков с 24 точки и трети успех със Сен-Назер
Влади Гърков с 24 точки и трети успех със Сен-Назер

Лидер е полякът Давид Дулски от Ница със 124 точки. Втори е словенецът Ник Муянович от Тур със 110 точки в актива си.

Реализатор №1 в efbet Супер Волей за изминалия сезон с екипа на Монтана Василий Молотков заема третото място със 101 точки като волейболист на Пари Волей.

Четвъртото място си поделят Тимо Берио от Тулуза и Ксандел Кетжински от Кан с по 99 точки.

Венислав Антов: Да бием Полша в Полша беше невероятно!
Венислав Антов: Да бием Полша в Полша беше невероятно!

Венислав Антов от Туркоа е на 11-а позиция с реализирани 80 точки до момента във френската Marmara SpikeLigue.

Венислав Антов записа 16 точки, Туркоа близо до върха
Венислав Антов записа 16 точки, Туркоа близо до върха
Следвай ни:

Още от Волейбол

Славина Колева: Искахме да победим и се получи

Славина Колева: Искахме да победим и се получи

  • 9 ное 2025 | 15:17
  • 734
  • 0
Левски с категорична победа над ЦСКА в дербито

Левски с категорична победа над ЦСКА в дербито

  • 9 ное 2025 | 14:57
  • 5442
  • 2
Уникална среща!

Уникална среща!

  • 9 ное 2025 | 14:35
  • 13156
  • 0
MVP Нася Димитрова с 25 точки, но и с драматична загуба

MVP Нася Димитрова с 25 точки, но и с драматична загуба

  • 9 ное 2025 | 14:12
  • 1088
  • 0
Монца, на Мартин Атанасов и Жасмин Величков, подаде жалба след загубата от Чистерна

Монца, на Мартин Атанасов и Жасмин Величков, подаде жалба след загубата от Чистерна

  • 9 ное 2025 | 12:42
  • 1551
  • 0
Венислав Антов: Да бием Полша в Полша беше невероятно!

Венислав Антов: Да бием Полша в Полша беше невероятно!

  • 9 ное 2025 | 12:16
  • 4398
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

  • 9 ное 2025 | 17:50
  • 7808
  • 14
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 27660
  • 112
Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

  • 9 ное 2025 | 17:15
  • 3528
  • 6
Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

  • 9 ное 2025 | 17:30
  • 770
  • 1
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 23224
  • 37
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 50190
  • 301