  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Влади Гърков с 24 точки и трети успех със Сен-Назер

Влади Гърков с 24 точки и трети успех със Сен-Назер

  • 9 ное 2025 | 11:06
  • 433
  • 0

Националът Владимир Гърков и неговият отбор Сен-Назер записаха трета победа във френската Marmara Spike Ligue.

Воденият от бразилския специалист Педро Уехара тим се наложи над водения от Силвано Пранди Шомон с 3:2 (19:25, 27:25, 25:16, 23:25, 15:8) в двубой от 5-ия кръг, изигран в зала "Кубертен" пред 1252 зрители.

Владимир Гърков изигра пореден великолепен двубой, като реализира 24 точки (1 ас, 58% ефективност в атака, 37% перфектно и 53% позитивно посрещане - +15) и бе най-резултатен в мача.

Кейлъб Дженс добави 20 точки (1 ас).

За MVP бе избран разпределителят Хайме Архонес.

За Шомон Александрос Раптис завърши с 22 точки (4 аса), по 13 точки записаха Тван Вилтенбург (3 блок) и Алекс Саарема (1 ас, 3 блока).

Сен-Назер е 9-и във временното класиране със 7 точки (3 победи, 2 загуби).

Шомон е на последната 14-а позиция с 1 точка (5 загуби).

В следващия 6-и кръг Сен-Назер среща Туркоа и Венислав Антов, на 15 ноември (събота) от 21:00 часа.

Шомон излиза срещу Ница в 20:00 часа.

СЕН-НАЗЕР - ШОМОН 3:2 (19:25, 27:25, 25:16, 23:25, 15:8)
СЕН-НАЗЕР: Хайме Архонес 1, Филип Джон 13, ВЛАДИМИР ГЪРКОВ 24, Кейлъб Дженс 20, Никола Бюрел 9, Уилям Нак-Минем 8 - Ромен Девезе-либеро (Антони Чефран 4, Лео-Пол Буржероле)
Старши треньор: ПЕДРО УЕХАРА
ШОМОН: Брет Уолш 1, Пиер Толедо 11, Александрос Раптис 22, Джейкъб Пастьор 6, Алекс Саарема 13, Тван Милтенбург 13 - Лилиан Льо Мюр-либеро (Сержиус Серефин, Тео Дюран, Джошуа Марти 1, Рок Брачко 6)
Старши треньор: СИЛВАНО ПРАНДИ.

