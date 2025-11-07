Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Венислав Антов записа 16 точки, Туркоа близо до върха

Венислав Антов записа 16 точки, Туркоа близо до върха

  • 7 ное 2025 | 10:52
  • 304
  • 0
Венислав Антов записа 16 точки, Туркоа близо до върха

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа записаха четвърта победа във Франция. Тимът, воден от Дориан Ружейрон, надигра Тулуза с 3:0 (25:23, 30:28, 25:18) в среща от четвърти кръг на Marmara Spike Ligue.

Туркоа се изкачи на втората позиция с 11 точки (4 победи, 1 загуба), колкото има и лидерът Тур. Тулуза е на 12-а позиция с 4 точки (1 победа, 4 загуби).

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Антов бе най-резултатен, като се отчете с 16 точки (2 аса). Филип Туитога приключи с 13 точки (5 блокади), като бе отличен за MVP. За съперника Тимо Берио завърши с 13 точки (1 ас, 1 блокада), Тибо Рипер се отчете с 11 точки.

В следващия кръг Туркоа среща Сен Назер с Владимир Гърков, на 15 ноември (събота) от 21:00 ч. б.в. Тулуза се изправя срещу Монпелие, на 13 ноември (четвъртък).

Алекс Николов е MVP за октомври в Италия! Ето на кого посвети наградата
Алекс Николов е MVP за октомври в Италия! Ето на кого посвети наградата
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Волейбол

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 6 ное 2025 | 21:30
  • 21507
  • 3
Боре Кьосев: Измиха автобуса на ЦСКА с червено вино

Боре Кьосев: Измиха автобуса на ЦСКА с червено вино

  • 6 ное 2025 | 18:23
  • 12267
  • 2
Димитър Димитров със 7 точки, ОК Сейвингс Банк пропусна победа

Димитър Димитров със 7 точки, ОК Сейвингс Банк пропусна победа

  • 6 ное 2025 | 18:18
  • 1055
  • 0
Алекс Николов е MVP за октомври в Италия! Ето на кого посвети наградата

Алекс Николов е MVP за октомври в Италия! Ето на кого посвети наградата

  • 6 ное 2025 | 17:54
  • 11150
  • 3
Николай Желязков: Трябва ни победа срещу Осиек и в София

Николай Желязков: Трябва ни победа срещу Осиек и в София

  • 6 ное 2025 | 17:27
  • 929
  • 0
Хебър домакинства на Град в София

Хебър домакинства на Град в София

  • 6 ное 2025 | 16:47
  • 1013
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 4512
  • 3
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 7171
  • 20
„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

  • 7 ное 2025 | 10:38
  • 1335
  • 0
Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

  • 7 ное 2025 | 11:16
  • 2699
  • 0
В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

  • 7 ное 2025 | 10:28
  • 5360
  • 10
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 5431
  • 2