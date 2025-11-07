Венислав Антов записа 16 точки, Туркоа близо до върха

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа записаха четвърта победа във Франция. Тимът, воден от Дориан Ружейрон, надигра Тулуза с 3:0 (25:23, 30:28, 25:18) в среща от четвърти кръг на Marmara Spike Ligue.

Туркоа се изкачи на втората позиция с 11 точки (4 победи, 1 загуба), колкото има и лидерът Тур. Тулуза е на 12-а позиция с 4 точки (1 победа, 4 загуби).

Антов бе най-резултатен, като се отчете с 16 точки (2 аса). Филип Туитога приключи с 13 точки (5 блокади), като бе отличен за MVP. За съперника Тимо Берио завърши с 13 точки (1 ас, 1 блокада), Тибо Рипер се отчете с 11 точки.

В следващия кръг Туркоа среща Сен Назер с Владимир Гърков, на 15 ноември (събота) от 21:00 ч. б.в. Тулуза се изправя срещу Монпелие, на 13 ноември (четвъртък).

Снимки: Sportal.bg