Венислав Антов: Да бием Полша в Полша беше невероятно!

  • 9 ное 2025 | 12:16
Венислав Антов: Станах волейболист заради Максим Михайлов и Дмитрий Мусерский.

21-годишният волейболист Венислав Антов, родом от малкото северозападно село Горни Лом, бързо се превърна в едно от най-ярките млади имена в българския волейбол. След като започва професионалния си път в Левски, под влиянието на легенди като Владимир Николов, той днес защитава цветовете на френския клуб Туркоа и уверено заявява присъствието си на международната сцена.

„Да бием Полша в Полша, пред пълна зала... беше невероятно“, сподели Венислав Антов пред VolleyCast за един от най-емоционалните моменти в кариерата си, припомняйки мача от VNL.

“Започнаха с втория състав, но във втория гейм усетихме, че можем да ги победим. И го направихме.”

Антов разказа и за първите си стъпки във волейбола, влиянието на семейството и големите събития, които го вдъхновяват – като Олимпийските игри през 2012 г.

„Бях на 8 години. Не знам защо толкова харесвах Русия – Михайлов и Мусерский. Те ми помогнаха да мечтая да стана волейболист.“

Днес той е категоричен: мотивацията идва отвътре, независимо, че баща му също е имал кариера на волейболист. Преместването на семейството му в София, за да може да тренира в Левски, срещата с Тодор Скримов и доверието към наставника си – това са моменти, които той определя като ключови.

„Напълно се доверих на Владо Николов. Той ме насочи към Франция, и бих му се доверил отново.“

За играта рамо до рамо с идола си Тодор Скримов казва:

„Това ми пълнеше душата. Наслаждавах се на всеки момент с него на игрището.“

Днес Венислав продължава да се развива и да гледа напред – към още успехи с националния отбор на България, към бъдещи големи форуми и към мечтата да вдъхновява все повече деца да хванат волейболната топка.

