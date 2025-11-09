Популярни
Норис с шеговит съвет към Антонели за първия завой

  • 9 ное 2025 | 14:30
Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис стартира днес от полпозишън в Гран При на Сао Пауло, а до него на първа редица ще е Андреа Кими Антонели.

И пилотът на Макларън даде шеговит съвет на италианеца, който и вчера стартира до него на първа редица в спринта.

Доктор Марко: Промените по RB21 не дадоха резултат
„Винаги съм ти казвал, че трябва да се държиш добре с по-възрастните, Кими, така че, дръж се добре“, каза през смях Ландо.

19-годишният Антонели прави много силен уикенд в Сао Пауло, а двамата с Джордж Ръсел осигуриха сериозно присъствие на Мерцедес в челото.

Антонели: Дразнещо е, че отново съм зад Норис!
„Надявам се, че Кими ще остане зад мен на старта – допълни Норис. – Понякога е добре да поемаш рискове, друг път трябва да залагаш на сигурно, да вземеш хубави точки и да защитиш позицията си от тези, които идват зад теб“, допълни Норис.

А Антонели, който днес за първи път ще стартира в неделно състезание от първа редица, отговори на Норис с лаконичното: „Добре“.

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Gettyimages

