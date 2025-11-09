Норис с шеговит съвет към Антонели за първия завой

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис стартира днес от полпозишън в Гран При на Сао Пауло, а до него на първа редица ще е Андреа Кими Антонели.

И пилотът на Макларън даде шеговит съвет на италианеца, който и вчера стартира до него на първа редица в спринта.

„Винаги съм ти казвал, че трябва да се държиш добре с по-възрастните, Кими, така че, дръж се добре“, каза през смях Ландо.

19-годишният Антонели прави много силен уикенд в Сао Пауло, а двамата с Джордж Ръсел осигуриха сериозно присъствие на Мерцедес в челото.

„Надявам се, че Кими ще остане зад мен на старта – допълни Норис. – Понякога е добре да поемаш рискове, друг път трябва да залагаш на сигурно, да вземеш хубави точки и да защитиш позицията си от тези, които идват зад теб“, допълни Норис.

А Антонели, който днес за първи път ще стартира в неделно състезание от първа редица, отговори на Норис с лаконичното: „Добре“.

