Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Битката за световната титла във Формула 1 през 2025 година продължава с една от най-очакваните надпревари за целия сезон – Гран При на Сао Пауло от легендарната писта „Интерлагос“.

От полпозишъна на бразилското трасе за втора поредна година ще стартира настоящият лидер в световния шампионат Ландо Норис, който ще има шанс да увеличи своя аванс пред съотборника си Оскар Пиастри в спора за шампионата корона. Преди днешното състезание разликата между двамата пилоти на Макларън е девет точки в полза на Норис, а Пиастри ще потегли от четвъртото място на „Интерлагос“.

Пред него втори и трети ще стартират Андреа Кими Антонели и Шарл Леклер, а на третата редица ще се наредят Исак Хаджар и Джордж Ръсел. Лиам Лоусън и Оливър Беарман ще оформят четвъртия ред пред Пиер Гасли и Нико Хюлкенберг, които ще допълнят топ 10 на стартовата решетка.

Аутсайдерът в битката за титлата Макс Верстапен отпадна още в първата фаза на квалификацията вчера и ще трябва да потегли едва 16-и, което е с една позиция по-напред от 17-ото място, от което той спечели в Бразилия преди година. Сега обаче ситуацията е много по-различна и няма да е изненадващо да видим отбора на Ред Бул да направи промени по настройките на колата на нидерландеца и той да стартира от края на алеята пред боксовете.

Това обаче ще стане ясно малко преди старта на състезанието за Гран При на Сао Пауло, което е предвидено за 19:00 часа българско време и ще може да проследено на живо на Sportal.bg.

