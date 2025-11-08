Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Антонели: Дразнещо е, че отново съм зад Норис!

Антонели: Дразнещо е, че отново съм зад Норис!

  • 8 ное 2025 | 21:29
  • 204
  • 0
Антонели: Дразнещо е, че отново съм зад Норис!

Италианският пилот на Мерцедес Андреа Кими Антонели се пошегува след квалификацията, че вече се дразни, че отново завърши зад Ландо Норис. Двамата бяха на първа редица на старта на спринта, така завършиха и на финала.

„Дразнещо е, че отново съм зад Норис – обясни Антонели. – Тази сутрин в спринта отново бяхме много близо един до друг.

Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия
Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

„Квалификацията беше много трудна и заради вятъра беше трудно да направиш една чиста обиколка. Но аз все пак успях да запиша приличен тур и съм доволен от това.

„Утре тръгвам втори, пилотите на Макларън ще са много бързи, така че ще е важно да направя добър старт и да се опитам да поддържам добро темпо.“

Норис: Отново беше трудно, но забавно
Норис: Отново беше трудно, но забавно
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Леклер: Няколко стотни могат да преобразят цял уикенд

Леклер: Няколко стотни могат да преобразят цял уикенд

  • 8 ное 2025 | 21:27
  • 202
  • 0
Норис: Отново беше трудно, но забавно

Норис: Отново беше трудно, но забавно

  • 8 ное 2025 | 21:22
  • 216
  • 0
Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

  • 8 ное 2025 | 21:10
  • 1603
  • 0
Верстапен: Това ранно отпадане се оказа неочаквано

Верстапен: Това ранно отпадане се оказа неочаквано

  • 8 ное 2025 | 20:57
  • 766
  • 0
Пилотите на Ферари се оплакаха от липсата на максимална скорост в Бразилия

Пилотите на Ферари се оплакаха от липсата на максимална скорост в Бразилия

  • 8 ное 2025 | 19:34
  • 710
  • 0
От Заубер казаха какво е състоянието на Бортолето след зверската катастрофа в спринта

От Заубер казаха какво е състоянието на Бортолето след зверската катастрофа в спринта

  • 8 ное 2025 | 18:28
  • 1257
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 216918
  • 848
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 50575
  • 209
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 43034
  • 47
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 25544
  • 52
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 13434
  • 6
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 50229
  • 51