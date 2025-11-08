Антонели: Дразнещо е, че отново съм зад Норис!

Италианският пилот на Мерцедес Андреа Кими Антонели се пошегува след квалификацията, че вече се дразни, че отново завърши зад Ландо Норис. Двамата бяха на първа редица на старта на спринта, така завършиха и на финала.

„Дразнещо е, че отново съм зад Норис – обясни Антонели. – Тази сутрин в спринта отново бяхме много близо един до друг.

„Квалификацията беше много трудна и заради вятъра беше трудно да направиш една чиста обиколка. Но аз все пак успях да запиша приличен тур и съм доволен от това.

„Утре тръгвам втори, пилотите на Макларън ще са много бързи, така че ще е важно да направя добър старт и да се опитам да поддържам добро темпо.“

Норис: Отново беше трудно, но забавно

