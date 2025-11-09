Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доктор Марко: Промените по RB21 не дадоха резултат

Доктор Марко: Промените по RB21 не дадоха резултат

  • 9 ное 2025 | 13:59
  • 206
  • 0

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко потвърди, че за първи път от началото на последната третина сезон 2025 във Формула 1, промените по RB21, предназначени за Мексико и „Интерлагос“ не са дали резултат.

В квалификацията за спринта и в самия спринт в Сао Пауло световният шампион Макс Верстапен успя да се пребори за място в дъното на топ 6, но в квалификацията за неделния старт Макс отпадна още в първата част заедно със съотборника си Юки Цунода.

Верстапен и Цунода сложиха край на 19-годишната серия на Ред Бул
Верстапен и Цунода сложиха край на 19-годишната серия на Ред Бул

От тима потвърдиха, че за квалификацията в колата на Макс са използвали настройките на Цунода, тъй като японецът е дал информация, че промените при него дават положителен резултат в спринта.

„В Мексико използвахме нови части и компоненти или такива, които са частично нови – обясни доктор Марко пред Sky Германия. – Но те не донесоха очаквания успех. На тяхна база мислехме, че ще намерим правилната посока за развитие, но това не се случи.

Верстапен може да стартира от бокса заради промени по колата?
Верстапен може да стартира от бокса заради промени по колата?

„Трябва да открием къде сме сбъркали, къде сме направили грешния завой. Защото се оказахме в трудна ситуация. Тук губим време в първия и трети сектор, а във втория не можем да свием разликата с по-бързите. Губим време навсякъде.“

Макс: Мога да забравя за титлата, няма как да стане
Макс: Мога да забравя за титлата, няма как да стане
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
