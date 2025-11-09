Доктор Марко: Промените по RB21 не дадоха резултат

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко потвърди, че за първи път от началото на последната третина сезон 2025 във Формула 1, промените по RB21, предназначени за Мексико и „Интерлагос“ не са дали резултат.

В квалификацията за спринта и в самия спринт в Сао Пауло световният шампион Макс Верстапен успя да се пребори за място в дъното на топ 6, но в квалификацията за неделния старт Макс отпадна още в първата част заедно със съотборника си Юки Цунода.

От тима потвърдиха, че за квалификацията в колата на Макс са използвали настройките на Цунода, тъй като японецът е дал информация, че промените при него дават положителен резултат в спринта.

„В Мексико използвахме нови части и компоненти или такива, които са частично нови – обясни доктор Марко пред Sky Германия. – Но те не донесоха очаквания успех. На тяхна база мислехме, че ще намерим правилната посока за развитие, но това не се случи.

„Трябва да открием къде сме сбъркали, къде сме направили грешния завой. Защото се оказахме в трудна ситуация. Тук губим време в първия и трети сектор, а във втория не можем да свием разликата с по-бързите. Губим време навсякъде.“

