Верстапен и Цунода сложиха край на 19-годишната серия на Ред Бул

  • 9 ное 2025 | 12:59
  • 833
  • 0

След като отпаднаха още в края на първата фаза на квалификацията за Гран При на Сао Пауло, Макс Верстапен и Юки Цунода сложиха край дългата серия, в която един болид на Ред Бул задължително се класираше за втората фаза на всяка квалификация във Формула 1.

Последният случай, в който Биковете бяха без нито един представител на първия си отбор в Q2 преди вчерашния ден, беше от Гран При на Япония на „Сузука“ през далечната 2006 година. Тогава Дейвид Култард и Роберт Доорнбос отпадат още в първата елиминационна фаза, след като се класират 17-и и 18-и в нея.

След този случай, в продължение на повече от 19 години, нямаше нито едно случай, в който екипът на Ред Бул губи и двете си коли още след първия сегмент на битката за полпозишъна. Това обаче се промени на „Интерлагос“ вчера, когато Верстапен се класира 16-и, а Цунода – 19-и.

Краят на серията на Биковете означава, че новият притежател поредицата за най-много поредни участия с две коли отвъд Q1 е Мерцедес. Сребърните стрели никога не са губили и двата си автомобила преди Q2 от възраждането на заводския си отбор в началото на 2010 година.

Второто място след Мерцедес в тази класация заема Ферари (Великобритания 2014), а Макларън и Уилямс са единствените два други отбора, които не са губили двете си коли в първата фаза на квалификацията през 2025 година. За Макларън последният такъв случай беше в Лас Вегас през 2023, а за Уилямс в края на сезон 2024 в Абу Даби.

