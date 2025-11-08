Макс Верстапен с първо отпадане в Q1 от Русия 2021 насам

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен приключи участието си в квалификацията за Гран При на Сао Пауло още в края на първата ѝ фаза и така сложи край на дългата си серия от задължителни излизания от Q1.

A massive shock as Verstappen tumbles out of Q1 😮 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/2CAhLTewSg — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Преди днешния ден последният случай, в който нидерландецът не взе участие във вторите 15 минути на битката за полпозишъна беше от Гран При на Русия през 2021 година, когато той все още не беше ставал световен шампион. Тогава обаче неговото отпадане се дължеше на факта, че той така или иначе щеше да стартира от дъното на колоната заради комбинация от наказания за удара с Люис Хамилтън на „Монца“ и използването на нова задвижваща система.

Поради тази причина от Ред Бул взеха тактическото решение Верстапен изобщо да не прави обиколка в квалификацията в Сочи, което го остави в дъното на класирането. Днес обаче ситуацията беше много по-различна и световният шампионат отпадна просто защото не беше достатъчно бърз.

Принципно Верстапен ще трябва да започне състезанието на „Интерлагос“ от 16-ото място, което е с една позиция по-напред от там, откъдето той спечели в Бразилия преди година. Напълно е възможно обаче от Ред Бул да решат да направят промени по настройките на колата на нидерландеца и той да трябва да стартира от края на алеята пред боксовете, но това ще стане ясно в часовете преди самото състезание.

