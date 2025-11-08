Популярни
Вход / Регистрирай се
Макс Верстапен с първо отпадане в Q1 от Русия 2021 насам

  • 8 ное 2025 | 21:46
  • 1094
  • 0

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен приключи участието си в квалификацията за Гран При на Сао Пауло още в края на първата ѝ фаза и така сложи край на дългата си серия от задължителни излизания от Q1.

Преди днешния ден последният случай, в който нидерландецът не взе участие във вторите 15 минути на битката за полпозишъна беше от Гран При на Русия през 2021 година, когато той все още не беше ставал световен шампион. Тогава обаче неговото отпадане се дължеше на факта, че той така или иначе щеше да стартира от дъното на колоната заради комбинация от наказания за удара с Люис Хамилтън на „Монца“ и използването на нова задвижваща система.

Поради тази причина от Ред Бул взеха тактическото решение Верстапен изобщо да не прави обиколка в квалификацията в Сочи, което го остави в дъното на класирането. Днес обаче ситуацията беше много по-различна и световният шампионат отпадна просто защото не беше достатъчно бърз.

Принципно Верстапен ще трябва да започне състезанието на „Интерлагос“ от 16-ото място, което е с една позиция по-напред от там, откъдето той спечели в Бразилия преди година. Напълно е възможно обаче от Ред Бул да решат да направят промени по настройките на колата на нидерландеца и той да трябва да стартира от края на алеята пред боксовете, но това ще стане ясно в часовете преди самото състезание.

Антонели: Дразнещо е, че отново съм зад Норис!

Антонели: Дразнещо е, че отново съм зад Норис!

  • 8 ное 2025 | 21:29
  • 594
  • 0
Леклер: Няколко стотни могат да преобразят цял уикенд

Леклер: Няколко стотни могат да преобразят цял уикенд

  • 8 ное 2025 | 21:27
  • 681
  • 0
Норис: Отново беше трудно, но забавно

Норис: Отново беше трудно, но забавно

  • 8 ное 2025 | 21:22
  • 498
  • 0
  • 8 ное 2025 | 21:10
  • 4300
  • 0
  • 8 ное 2025 | 20:57
  • 1375
  • 0
  • 8 ное 2025 | 19:34
  • 888
  • 0
ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 222427
  • 876
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 57038
  • 238
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 48395
  • 54
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 29135
  • 67
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 15625
  • 8
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 53894
  • 54