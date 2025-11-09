Популярни
Верстапен може да стартира от бокса заради промени по колата?

  • 9 ное 2025 | 11:49
  • 526
  • 0

Световният шампион Макс Верстапен може да стартира от бокса в Гран При на Сао Пауло, след като механиците на Ред Бул работиха цял нощ по колата му и тимът официално наруши правилата за закрит парк. От отбора все още не са заявили официално пред ФИА какво е сменено по колата на Макс и дали той ще стартира от алеята пред боксовете.

Квалификацията вчера се оказа неприятна изненада за Верстапен, който заедно със съотборника си Юки Цунода отпадна още в първата част, като се оплака от липса на скорост и „нулево сцепление“.

Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия
Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

След спринта вчера в Ред Бул направиха радикална промяна в настройките на колата на Макс, като той на практика кара с настройките на Цунода в квалификацията и това провали представянето му.

След квалификацията съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко и шефът на тима Лоран Мекис намекнаха, че заради промените по колата и нарушаването на правилата на парк ферме, то ще е най-добре Макс да стартира от бокса.

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Gettyimages

