Макс: Мога да забравя за титлата, няма как да стане

  • 9 ное 2025 | 12:01
  • 644
  • 0

Световният шампион Макс Верстапен се оказа обезкуражен от представянето си в квалификацията за Гран При на Сао Пауло вчера, в която той остана едва 16-и. Двамата със съотборника му Юки Цунода отпаднаха в първата част на квалификацията, като японецът се класира 19-и.

„Мога да забравя за титлата – коментира Верстапен. – Стартираме много назад, така че няма как да стане. А с това представяне, което демонстрираме тук, направо трябва да забравим за титлата.

Верстапен може да стартира от бокса заради промени по колата?
Верстапен може да стартира от бокса заради промени по колата?

„Преди квалификацията поехме някои рискове, за да видим дали можем да вкараме колата в по-добър работен прозорец, но развитието на настройките се оказа крачка в обратната посока. Понякога това е цената, която плащаш за такива рискове.“

Преди Гран При на Сао Пауло Макс е на 39 точки зад лидера в световния шампионат Ландо Норис, който спечели двете квалификации в Бразилия, както и вчерашният спринт на „Интерлагос“.

Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия
Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

