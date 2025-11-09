Макс: Мога да забравя за титлата, няма как да стане

Световният шампион Макс Верстапен се оказа обезкуражен от представянето си в квалификацията за Гран При на Сао Пауло вчера, в която той остана едва 16-и. Двамата със съотборника му Юки Цунода отпаднаха в първата част на квалификацията, като японецът се класира 19-и.

„Мога да забравя за титлата – коментира Верстапен. – Стартираме много назад, така че няма как да стане. А с това представяне, което демонстрираме тук, направо трябва да забравим за титлата.

„Преди квалификацията поехме някои рискове, за да видим дали можем да вкараме колата в по-добър работен прозорец, но развитието на настройките се оказа крачка в обратната посока. Понякога това е цената, която плащаш за такива рискове.“

Преди Гран При на Сао Пауло Макс е на 39 точки зад лидера в световния шампионат Ландо Норис, който спечели двете квалификации в Бразилия, както и вчерашният спринт на „Интерлагос“.

