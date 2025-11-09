Дори рекламните табла помогнали на Съндърланд да спре Арсенал

Арсенал в миналото беше известен с техничния и атакуващ стил на игра, но през този сезон (и не само) тимът показва повече директност, като статичните положения се оказват особено ефективни оръжия. Все по-често заплаха идва и от дълги тъчове, превърнали се в част от арсенала на лондончани - така започва анализ на "Би Би Си".

За да неутрализира тази опасност, Съндърланд във вчерашния мач от Премиър лийг предприе нестандартна мярка – приближи рекламните табла по-близо до терена, за да ограничи пространството, с което разполагаха играчите на Арсенал при изпълнение на тъчове.

„Опитахме се да намерим детайлите, които могат да ни донесат победата“, каза треньорът Ле Брис след равенството 2:2, когато бе попитан дали това е вярно.

„Арсенал са изключително силни при статични положения, а и ние сме добри в това отношение. Тази заплаха беше важна за мача, но накрая нещата се изравниха.“

Действително балансът бе запазен – Съндърланд ограничи Арсенал само до два корнера за целия мач, колкото имаха и самите те. Но стратегията на Съндърланд не се изчерпваше само с неутрализирането на противника — тимът имаше и свой собствен план за атака.

Водени от своя харизматичен капитан Гранит Джака – който видимо се наслаждаваше на ролята си на дразнител срещу бившия си отбор – Съндърланд игра агресивно и смело в единоборствата, изкарвайки съперника от ритъм още от самото начало.

Дори след като Арсенал изглеждаше, че е взел контрол с два гола след почивката (след първоначалното попадение на Болард), Съндърланд не се предаде и атакува с увереност, че може да изравни.

Изравнителният гол дойде в четвъртата добавена минута, когато Броби завърши с акробатичен удар след хитро центриране и отклонена топка към наказателното поле.

Това не е първият случай, в който Съндърланд взема своето в последните минути – голът на Броби беше петият им след 90-ата минута този сезон, повече от всеки друг отбор във Висшата лига.

„В момента има доста такива мачове в Премиър лийг“, призна мениджърът на Арсенал Микел Артета. „Допуснахме гол по начин, който знаехме, че е една от най-големите им силни страни. Правят го много добре. След това реагирахме добре, отбелязахме два пъти и контролирахме мача. Но винаги е достатъчно само едно нарушение, един дълъг тъч или директна топка, за да се създаде хаос.“

Планът на Съндърланд проработи — а цифрите показват колко ценен е този резултат:

Голът на Броби е първият решаващ гол срещу Арсенал след 90-ата минута в Премиър лийг от септември 2024 г., когато Джон Стоунс изравни за Манчестър Сити в 98-ата минута (2:2).

Попадението на Болард беше първият гол, който Арсенал допуска след 812 игрови минути във всички турнири — от попадението на Ник Волтемаде за Нюкасъл през септември.

Това беше и първият път от май 2023 г., когато Арсенал не успява да победи новак в Премиър лийг, прекъсвайки серия от 14 поредни успеха срещу такива съперници.

За пръв път този сезон Арсенал допуска повече от един гол в мач (2 от общо 5 инкасирани попадения – цели 40% от всички допуснати голове – дойдоха именно срещу Съндърланд).

„Те никога не спряха да опитват, постоянно създаваха проблеми на Арсенал,“ каза бившият нападател на Съндърланд Дарън Бент пред "Би Би Си". „Караха Арсенал да защитава през цялото време – и когато се откри шанс, те го използваха.“