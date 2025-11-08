Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Съндърланд 0:0 Арсенал, пропусната възможност от Езе

Съндърланд 0:0 Арсенал, пропусната възможност от Езе

  • 8 ное 2025 | 19:55
  • 1836
  • 2
Съндърланд 0:0 Арсенал, пропусната възможност от Езе

Съндърланд и Арсенал играят при резултат 0:0 на “Стейдиъм ъф Лайт”.

Тимът на Артета бързо пое контрол върху случващото се на терена, но първите минути играта бе доста накъсана. Домакините се защитаваха добре и до опасни ситуации не се стигаше. Играчите на Съндърланд влизаха доста здраво в единоборствата за радост на феновете на трибуните, но това често водеше до нарушения. Деклан Райс стреля от фал, който бе на удобна позиция, но не затрудни вратаря. Най-добрата възможност за гостите дойде след грешка на Льо Фе пред наказателното му поле. Топката бе взета от Езе, но ударът му бе неточен.

Микел Артета е направил три промени от двубоя срещу Славия (Прага) през седмицата. Еберечи Езе е титуляр на мястото на Итън Нуанери. Мартин Субименди, който бе наказан за евротурнирите, се завръща в тима на мястото на Кристиан Ньоргор. Рикарко Калафиори пък заменя Пиеро Инкапие.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Край! Намери се кой да спре Байерн (Мюнхен)

Край! Намери се кой да спре Байерн (Мюнхен)

  • 8 ное 2025 | 18:28
  • 15781
  • 4
Ханзи Флик: Изоставаме от Реал Мадрид, но до май има много време

Ханзи Флик: Изоставаме от Реал Мадрид, но до май има много време

  • 8 ное 2025 | 14:48
  • 3202
  • 17
Чаби Алонсо: Искаме да приключим добре преди паузата

Чаби Алонсо: Искаме да приключим добре преди паузата

  • 8 ное 2025 | 14:36
  • 2572
  • 2
Тотнъм и Ман Юнайтед разделиха точките след уникална драма в последните минути

Тотнъм и Ман Юнайтед разделиха точките след уникална драма в последните минути

  • 8 ное 2025 | 16:30
  • 24880
  • 23
Хулиан Алварес: ПСЖ ме искаше, а се говореше и за Барселона

Хулиан Алварес: ПСЖ ме искаше, а се говореше и за Барселона

  • 8 ное 2025 | 13:35
  • 970
  • 2
Киеза за феновете на Ливърпул: В началото беше малко неловко

Киеза за феновете на Ливърпул: В началото беше малко неловко

  • 8 ное 2025 | 12:48
  • 2778
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 206060
  • 733
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 37403
  • 130
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 34126
  • 38
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 19434
  • 35
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 9129
  • 4
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 44491
  • 41