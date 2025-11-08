Съндърланд 0:0 Арсенал, пропусната възможност от Езе

Съндърланд и Арсенал играят при резултат 0:0 на “Стейдиъм ъф Лайт”.



Тимът на Артета бързо пое контрол върху случващото се на терена, но първите минути играта бе доста накъсана. Домакините се защитаваха добре и до опасни ситуации не се стигаше. Играчите на Съндърланд влизаха доста здраво в единоборствата за радост на феновете на трибуните, но това често водеше до нарушения. Деклан Райс стреля от фал, който бе на удобна позиция, но не затрудни вратаря. Най-добрата възможност за гостите дойде след грешка на Льо Фе пред наказателното му поле. Топката бе взета от Езе, но ударът му бе неточен.

Микел Артета е направил три промени от двубоя срещу Славия (Прага) през седмицата. Еберечи Езе е титуляр на мястото на Итън Нуанери. Мартин Субименди, който бе наказан за евротурнирите, се завръща в тима на мястото на Кристиан Ньоргор. Рикарко Калафиори пък заменя Пиеро Инкапие.

