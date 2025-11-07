Популярни
  Арсенал
  2. Арсенал
  Артета за контузените, Съндърланд, Джака и дербито на "Етихад"

Артета за контузените, Съндърланд, Джака и дербито на “Етихад”

  7 ное 2025 | 13:53
  • 567
  • 0
Артета за контузените, Съндърланд, Джака и дербито на “Етихад”

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори преди утрешното гостуване на Съндърланд. “Червените котки” са приятната изненада от началото на сезона и в момента заемат четвърто място във временното класиране с равен актив с шампиона Ливърпул. При успех “топчиите” имат шанс да увеличат още повече аванса си пред основните си конкуренти за титлата - Манчестър сити и Ливърпул, които в неделя излизат на “Етихад” в директен сблъсък.

Артета първи говори за това колко близо са до завръщане Йодегор, Хавертц, Мадуеке, Гьокереш и Мартинели. Той не пожела категорично да отговори дали те ще се завърнат след паузата за националните отбор.

“Някои от тях ще се завърнат. Или може би всички. Не знам. Има много неща, които трябва да се случат през следващите две седмици и всичко трябва да е перфектно. Но мисля, че повечето от тях ще бъдат много близо.

Габриел Жезус е пълен с енергия (б.ред. - бразилецът поднови тренировки през седмицата). Харесва ми реакцията на всичките му съотборници, когато се присъедини към нас за първи път. Страхотно е, че се завърна”.

Испанецът коментира и предстоящата среща с бившия играч на Арсенал Гранит Джака, който през лятото се присъедини към Съндърланд и се представя много добре.

"Обичах всяка минута, която прекарахме заедно. Когато се присъединих, той беше в специален момент от живота и кариерата си. Всички ние се опитахме да го напътстваме, да му дадем различна перспектива, да го накараме да се чувства обичан и ценен, а той откликна по невероятен начин. Той ме направи по-добър треньор. Помогна ни да се развиваме и усъвършенстваме много като отбор и клуб. Ще бъда вечно благодарен, защото имам прекрасни спомени с него. С влиянието, което той оказва, бих казал, че е едно от най-добрите попълнения на това лято. Когато анализирате Съндърланд и видите колко добре са организирани, как се адаптират, какъв дух имат, не се изненадвам. Те напълно заслужават позицията, която имат.

Знаем какъв тип мач ни очаква”, заяви мениджърът на лидера.

Запитан дали ще гледа дербито между Манчестър Сити и Ливърпул, Артета отговори: Фокусиран съм само върху утрешния мач. Колко важен, колко труден и колко тежък ще бъде и това е първата стъпка, която трябва да направим”.

