  Съндърланд
  2. Съндърланд
  Ще продължи ли победната серия на Арсенал?

  • 8 ное 2025 | 05:45
  • 476
  • 1
Съндърланд приема лидера в класирането Арсенал на "Стейдиъм ъф Лайт" в мач от 11-тия кръг на Премиър лийг. Двубоят е днес от 19:30 часа, а главен съдия ще бъде Крейг Поусън.

"Черните котки" се представят изненадващо силно след завръщането си в елита, докато "топчиите" продължават похода си към титлата с впечатляваща серия от победи.

Съндърланд демонстрира забележителна форма през последните седмици с три победи, едно равенство и само една загуба в последните пет мача в Премиър лийг. "Черните котки" започнаха ноември с равенство 1:1 срещу Евертън, преди това постигнаха впечатляваща победа като гост срещу Челси с 2:1 и надиграха Уулвърхамптън с 2:0. Единственото поражение дойде от Манчестър Юнайтед с 0:2, а преди това тимът записа ценна победа като гост срещу Нотингам Форест с 1:0.

Арсенал е в изключителна серия с 10 поредни победи във всички турнири. "Топчиите" разгромиха Славия (Прага) с 3:0 в Шампионска лига, победиха Бърнли като гост с 2:0, елиминираха Брайтън от "Карабао Къп" с 2:0, надделяха над Кристъл Палас с 1:0 и сразиха Атлетико Мадрид с 4:0 в Шампионската лига.

Съндърланд се представя изключително силно след завръщането си в Премиър лийг, заемайки впечатляващото четвърто място с 18 точки след 10 изиграни мача. "Черните котки" имат положителна голова разлика от 12:8 и са само на 7 точки от лидера Арсенал. Тимът на Режис Льо Брис е една от най-приятните изненади в първенството и се бори за място в европейските клубни турнири.

Арсенал води в класирането с 25 точки и впечатляваща голова разлика от 18:3, което показва както офанзивната мощ, така и стабилната защита на "топчиите". Отборът на Микел Артета има 7 точки преднина пред третия в класирането и изглежда основен претендент за титлата. Победа в този двубой би затвърдила лидерската позиция на лондончани.

Съндърланд е с няколко сериозни отсъствия преди важния мач. Под въпрос е участието на парагвайския защитник Омар Алдерете. Основната тежест в средата на терена ще падне върху плещите на Гранит Джака, който има 1 гол и 3 асистенции през сезона и е ключова фигура за тима.

Арсенал също има сериозни проблеми с контузии, като шест важни играчи са извън строя. Капитанът Мартин Йодегор продължава да се възстановява, а в атака липсват Габриел Мартинели, Виктор Гьокереш, Кай Хавертц и Габриел Жезус. Под въпрос е участието на полузащитника Мартин Субименди. Деклан Райс ще бъде основната фигура в халфовата линия за "топчиите" с 2 гола и 2 асистенции през сезона.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 21 декември 2021 г. в мач от четвъртфиналите на Карабао Къп, игран на "Емиратс". Тогава Арсенал постигна убедителна победа с 5:1. Едуард Нкетия беше големият герой за домакините с хеттрик. Единственото попадение за Съндърланд отбеляза Нейтън Броудхед.

Преди това, в последния им двубой в Премиър лийг на "Емиратс" през май 2017 г., Арсенал победи с 2:0 с два гола на Алексис Санчес.

Снимки: Gettyimages

