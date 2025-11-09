Артета: Разочаровани сме, но трябва да продължим напред

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира равенството срещу Съндърланд (2:2). "Топчиите" бяха близо до победата, но гол на Брайън Броби в добавеното време ги лиши от трите точки.

"Наистина тежко изпитание. Знаехме, че ще бъде така – те изграждат играта си по начин, който винаги те затруднява. За съжаление, в края допуснахме гол. Добавеното време говори много за самия мач", заяви Артета.

"На почивката казах на играчите, че трябва да се представим по-добре, имайки предвид начина, по който допуснахме гол. И двете попадения във вратата ни дойдоха след дълги подавания и свалени топки. Но трябва да отдадем дължимото на съперника. Те умеят да създават такива моменти. Умеят да вкарват такива голове – именно затова се намират там, където са", отбеляза наставникът на лидера в Премиър лийг.

Арсенал допусна първи гол след 13 часа игра и загуби точки срещу Съндърланд

"Виждаме нивото на конкуренция в първенството всяка седмица, срещу всеки съперник. Разликата между отборите е незначителна. Сега имаме пауза за мачовете на националните отбори. Много сме разочаровани, но трябва да продължим напред", призна Артета.

"Хареса ми как реагира отборът, като вкара два гола и поведе. Жалко е, че допуснахме гол в края, но такава е тази лига", добави мениджърът на тима от Северен Лондон.

Снимки: Gettyimages