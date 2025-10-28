Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Полша
  Гжегож Криховяк сложи край на кариерата си

Гжегож Криховяк сложи край на кариерата си

  • 28 окт 2025 | 07:24
  • 649
  • 0
Гжегож Криховяк сложи край на кариерата си

След като остана без отбор това лято, Гжегож Криховяк обяви, че прекратява своята футболна кариера. Полският халф, познат с престоите си в няколко отбора от френската Лига 1, окачи бутонките след един последен и много кратък експеримент в аматьорски отбор в Полша.

Криховяк официално обяви решението си да се оттегли от футбола в понеделник чрез публикация в Инстаграм.

„Време е за нови предизвикателства. Аз съм един удовлетворен футболист, не съжалявам за нищо и не бих променил нищо. Приемам кариерата си такава, каквато беше: с моменти, изпълнени с радост и успехи, но и с трудни периоди, които ме научиха на много“, написа той в социалната мрежа.

На 35 години полузащитникът беше свободен агент след изтичането на договора му с кипърския Анортозис. Въпреки това, в неделя той преживя едно последно и оригинално футболно предизвикателство. Полякът, който никога не беше играл в мъжкия футбол на родна земя, взе участие в мач от регионалните дивизии с екипа на Мазур Радзимин - клуб, базиран близо до столицата Варшава. В този двубой бившият национал се отличи с една асистенция и получи жълт картон.

Преди това Криховяк прекара няколко години във Франция. Юноша на Бордо, той игра още за Реймс, Нант и Пари Сен Жермен. Френският му период беше прекъснат от два сезона в Севиля, по време на които спечели Лига Европа на два пъти (2015, 2016). След краткия си престой в Париж, той игра в Англия, Русия, Гърция, Саудитска Арабия и накрая в Кипър.

