  1. Sportal.bg
  2. Суперлига, Румъния
  Милен Желев помогна на Оцелул да спре Рапид за първото място

Милен Желев помогна на Оцелул да спре Рапид за първото място

  12 авг 2025
Милен Желев помогна на Оцелул да спре Рапид за първото място

Милен Желев беше титуляр за Оцелул при равенството 1:1 срещу Рапид (Букурещ) в двубой от петия кръг на румънската Суперлига. Двата тима направиха много интересен мач, с почти 40 удара към вратите, но само два от тях се превърнаха в попадения. Бившият защитник на Арда имаше ключов принос за гола на домакините.

Рапид продължава без загуба, но пропусна възможността да се изравни на върха в класирането с Университатя (Крайова). Третият тим без поражение от старта на сезона е УТА Арад. Оцелул се намира в средата на таблицата и за пореден път показа, че е много корав домакин, независимо от съперника.

Рапид даде инициативата на домакините, които бяха по-активни в първия половин час. Имаше и няколко опасни положения пред вратата на Франц Щолц, за да се стигне до 33-тата минута и попадението на Андрей Чобану. Привлеченият от Фарул (Констанца) халф се оказа на точното място, след като Щолц изби удар на Желев, и откри резултата.

Гостите не сътвориха абсолютно нищо в офанзивен план до почивката, но това се промени през второто полувреме. Отборът на Константин Гълка доминираше и заслужено изравни в 60-ата минута с красив гол на Александру Добре. В края футболистите на Рапид поискаха дузпа за игра с ръка на Милен Желев в наказателното поле, но реферът подмина ситуацията.

