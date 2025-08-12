Милен Желев помогна на Оцелул да спре Рапид за първото място

Милен Желев беше титуляр за Оцелул при равенството 1:1 срещу Рапид (Букурещ) в двубой от петия кръг на румънската Суперлига. Двата тима направиха много интересен мач, с почти 40 удара към вратите, но само два от тях се превърнаха в попадения. Бившият защитник на Арда имаше ключов принос за гола на домакините.

Рапид продължава без загуба, но пропусна възможността да се изравни на върха в класирането с Университатя (Крайова). Третият тим без поражение от старта на сезона е УТА Арад. Оцелул се намира в средата на таблицата и за пореден път показа, че е много корав домакин, независимо от съперника.

Рапид даде инициативата на домакините, които бяха по-активни в първия половин час. Имаше и няколко опасни положения пред вратата на Франц Щолц, за да се стигне до 33-тата минута и попадението на Андрей Чобану. Привлеченият от Фарул (Констанца) халф се оказа на точното място, след като Щолц изби удар на Желев, и откри резултата.

Гостите не сътвориха абсолютно нищо в офанзивен план до почивката, но това се промени през второто полувреме. Отборът на Константин Гълка доминираше и заслужено изравни в 60-ата минута с красив гол на Александру Добре. В края футболистите на Рапид поискаха дузпа за игра с ръка на Милен Желев в наказателното поле, но реферът подмина ситуацията.