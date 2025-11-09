Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Увеселителното влакче в Португалия приема предпоследния старт за сезона в MotoGP

Увеселителното влакче в Португалия приема предпоследния старт за сезона в MotoGP

  • 9 ное 2025 | 08:00
  • 300
  • 0

След четирите поредни старта в Азия и Австралия керванът на MotoGP се завърна в Европа за последните два старта за сезон 2025. Първият от тях ще бъде днешната Гран При на Португалия, а от полпозишъна на „Портимао“ ще потегли Марко Бедзеки.

Марко Бедзеки грабна полпозишъна в Португалия, провал за Маркес
Марко Бедзеки грабна полпозишъна в Португалия, провал за Маркес

Италианският пилот на Априлия ще раздели първата редица с Педро Акоста и Фабио Куартараро, а зад тях от втория ред ще потеглят Франческо Баная, победителят от спринта Алекс Маркес и Йоан Зарко. Жоан Мир, Джак Милър и Фабио Ди Джанантонио ще оформят третата редица пред Пол Еспаргаро, Фермин Алдегер и Ай Огура, който ще стартира от четвъртия ред.

В спринта вчера видяхме страхотна битка между Маркес, Акоста и Бедзеки, които многократно размениха своите позиции в спора за победата. В крайна сметка успехът беше за Маркес, а, ако днес видим повторение на тази битка, то надпреварата на „Портимао“ ще бъде изключително вълнуваща.

Акоста се бори със зъби и нокти, но преклони глава пред Маркес в спринта в Португалия
Акоста се бори със зъби и нокти, но преклони глава пред Маркес в спринта в Португалия

Състезанието за Гран При на Португалия, 21-ри кръг за сезон 2025 в MotoGP, е предвидено за 15:00 часа българско време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Макс Верстапен с първо отпадане в Q1 от Русия 2021 насам

Макс Верстапен с първо отпадане в Q1 от Русия 2021 насам

  • 8 ное 2025 | 21:46
  • 2278
  • 2
Пиастри: Просто не станах по-бърз в края на Q3

Пиастри: Просто не станах по-бърз в края на Q3

  • 8 ное 2025 | 21:37
  • 895
  • 1
Антонели: Дразнещо е, че отново съм зад Норис!

Антонели: Дразнещо е, че отново съм зад Норис!

  • 8 ное 2025 | 21:29
  • 1117
  • 0
Леклер: Няколко стотни могат да преобразят цял уикенд

Леклер: Няколко стотни могат да преобразят цял уикенд

  • 8 ное 2025 | 21:27
  • 1369
  • 0
Норис: Отново беше трудно, но забавно

Норис: Отново беше трудно, но забавно

  • 8 ное 2025 | 21:22
  • 809
  • 0
Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

  • 8 ное 2025 | 21:10
  • 8369
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 234384
  • 983
Без право на грешка за Лудогорец

Без право на грешка за Лудогорец

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 1040
  • 1
ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

  • 9 ное 2025 | 07:15
  • 1110
  • 2
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 1186
  • 3
Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

  • 9 ное 2025 | 06:44
  • 1178
  • 0
Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

  • 9 ное 2025 | 06:00
  • 2819
  • 6