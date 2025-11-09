Увеселителното влакче в Португалия приема предпоследния старт за сезона в MotoGP

След четирите поредни старта в Азия и Австралия керванът на MotoGP се завърна в Европа за последните два старта за сезон 2025. Първият от тях ще бъде днешната Гран При на Португалия, а от полпозишъна на „Портимао“ ще потегли Марко Бедзеки.

Марко Бедзеки грабна полпозишъна в Португалия, провал за Маркес

Италианският пилот на Априлия ще раздели първата редица с Педро Акоста и Фабио Куартараро, а зад тях от втория ред ще потеглят Франческо Баная, победителят от спринта Алекс Маркес и Йоан Зарко. Жоан Мир, Джак Милър и Фабио Ди Джанантонио ще оформят третата редица пред Пол Еспаргаро, Фермин Алдегер и Ай Огура, който ще стартира от четвъртия ред.

В спринта вчера видяхме страхотна битка между Маркес, Акоста и Бедзеки, които многократно размениха своите позиции в спора за победата. В крайна сметка успехът беше за Маркес, а, ако днес видим повторение на тази битка, то надпреварата на „Портимао“ ще бъде изключително вълнуваща.

Акоста се бори със зъби и нокти, но преклони глава пред Маркес в спринта в Португалия

Състезанието за Гран При на Португалия, 21-ри кръг за сезон 2025 в MotoGP, е предвидено за 15:00 часа българско време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP