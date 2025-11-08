Верстапен: Не можех да преследвам пилотите пред мен

Световният шампион Макс Верстапен завърши четвърти в спринта в Сао Пауло като спечели една позиция на старта, като мина пред Фернандо Алонсо, а след това напредна с още едно място заради отпадането на Оскар Пиастри.

„Ще направим някои промени по колата и се надяваме, че ще я вкараме в по-добър оперативен прозорец – обясни Верстапен. – Надявам се, че това ще ни позволи да натоварваме по-добре гумите и да видим дали ще прогресираме.

Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"

„В момента сме далеч от лидерите и пред отборите от средата на колоната, в ничия земя. В спринта просто не можех да преследвам пилотите пред мен. А исках. Ако намерим още малко представяне в колата, то може би ще мога да се боря с пилотите на Мерцедес.“

Антонели: Малко не ми достигна до финала

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages