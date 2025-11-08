Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Антонели: Малко не ми достигна до финала

Антонели: Малко не ми достигна до финала

  • 8 ное 2025 | 17:27
  • 644
  • 0
Антонели: Малко не ми достигна до финала

Андреа Кими Антонели завърши втори в спринта в Сао Пауло, като до финала преследва победителя Ландо Норис, а разликата им в края спадна доста под 1 секунда.

„Получи се много забавно състезание – обясни италианският дебютант на Мерцедес. – Условията бяха много трудни, особено в началото. Опитахме се да притискаме Ландо. Малко не ми стигна до финала, но наистина беше забавно състезание.

Норис: Ценна победа, Антонели ме затрудни
Норис: Ценна победа, Антонели ме затрудни

„Определено, ние сме уверени, че сме бързи, но разликите в колоната са много малки. Ще видим какво ще направим в квалификацията по-късно днес, но се надявам на същия резултат или дори по-добър.“

Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"
Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Легендата Канкунен утешава разплакания Кацута

Легендата Канкунен утешава разплакания Кацута

  • 8 ное 2025 | 14:55
  • 733
  • 0
Защо Хамилтън се размина с наказанието вчера?

Защо Хамилтън се размина с наказанието вчера?

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 790
  • 0
Ожие: Не мога да кажа, че 6 секунди са голяма разлика

Ожие: Не мога да кажа, че 6 секунди са голяма разлика

  • 8 ное 2025 | 14:01
  • 601
  • 2
Раул Фернандес приключи с Гран При на Португалия

Раул Фернандес приключи с Гран При на Португалия

  • 8 ное 2025 | 14:01
  • 263
  • 0
Марко Бедзеки грабна полпозишъна в Португалия, провал за Маркес

Марко Бедзеки грабна полпозишъна в Португалия, провал за Маркес

  • 8 ное 2025 | 13:37
  • 1608
  • 0
Откриха и закриха рали „Пампорово 2025“

Откриха и закриха рали „Пампорово 2025“

  • 8 ное 2025 | 13:09
  • 4678
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 182378
  • 617
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 5109
  • 0
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 16639
  • 21
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 9453
  • 11
Локомотив (Пд) 0:0 Берое

Локомотив (Пд) 0:0 Берое

  • 8 ное 2025 | 18:04
  • 4059
  • 3
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 34142
  • 29