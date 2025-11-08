Антонели: Малко не ми достигна до финала

Андреа Кими Антонели завърши втори в спринта в Сао Пауло, като до финала преследва победителя Ландо Норис, а разликата им в края спадна доста под 1 секунда.

„Получи се много забавно състезание – обясни италианският дебютант на Мерцедес. – Условията бяха много трудни, особено в началото. Опитахме се да притискаме Ландо. Малко не ми стигна до финала, но наистина беше забавно състезание.

LAP 22/24



No let up from Antonelli 👊



He's giving it absolutely everything here! #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/Gb71qxINKR — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Норис: Ценна победа, Антонели ме затрудни

„Определено, ние сме уверени, че сме бързи, но разликите в колоната са много малки. Ще видим какво ще направим в квалификацията по-късно днес, но се надявам на същия резултат или дори по-добър.“

Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"

