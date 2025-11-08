Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ръсел: Кими се справи отлично с натиска върху Ландо

Ръсел: Кими се справи отлично с натиска върху Ландо

  • 8 ное 2025 | 17:37
  • 309
  • 0
Ръсел: Кими се справи отлично с натиска върху Ландо

Джордж Ръсел осигури двойно присъствие на Мерцедес в топ 3 на спринта в Сао Пауло и поне на два пъти се опита да се пребори със съотборника си Андреа Кими Антонели, но не успя.

„Страхотно състезание за нас – обясни Ръсел. – Кими се справи отлично с натиска срещу Ландо. Трябва да направим същото и в квалификацията по-късно, но разликите са много малки.

Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"
Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"

„Днес имаше много сериозна деградация на гумите в спринта. Но при нас всичко е добре, температурите също са подходящи, точно такива, от каквито има нужда колата ни.“

Норис: Ценна победа, Антонели ме затрудни
Норис: Ценна победа, Антонели ме затрудни
 Антонели: Малко не ми достигна до финала
Антонели: Малко не ми достигна до финала
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Легендата Канкунен утешава разплакания Кацута

Легендата Канкунен утешава разплакания Кацута

  • 8 ное 2025 | 14:55
  • 734
  • 0
Защо Хамилтън се размина с наказанието вчера?

Защо Хамилтън се размина с наказанието вчера?

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 791
  • 0
Ожие: Не мога да кажа, че 6 секунди са голяма разлика

Ожие: Не мога да кажа, че 6 секунди са голяма разлика

  • 8 ное 2025 | 14:01
  • 602
  • 2
Раул Фернандес приключи с Гран При на Португалия

Раул Фернандес приключи с Гран При на Португалия

  • 8 ное 2025 | 14:01
  • 263
  • 0
Марко Бедзеки грабна полпозишъна в Португалия, провал за Маркес

Марко Бедзеки грабна полпозишъна в Португалия, провал за Маркес

  • 8 ное 2025 | 13:37
  • 1609
  • 0
Откриха и закриха рали „Пампорово 2025“

Откриха и закриха рали „Пампорово 2025“

  • 8 ное 2025 | 13:09
  • 4680
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 182516
  • 617
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 5338
  • 0
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 16721
  • 21
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 9513
  • 11
Локомотив (Пд) 0:0 Берое

Локомотив (Пд) 0:0 Берое

  • 8 ное 2025 | 18:04
  • 4083
  • 3
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 34195
  • 29