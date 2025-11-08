Ръсел: Кими се справи отлично с натиска върху Ландо

Джордж Ръсел осигури двойно присъствие на Мерцедес в топ 3 на спринта в Сао Пауло и поне на два пъти се опита да се пребори със съотборника си Андреа Кими Антонели, но не успя.
„Страхотно състезание за нас – обясни Ръсел. – Кими се справи отлично с натиска срещу Ландо. Трябва да направим същото и в квалификацията по-късно, но разликите са много малки.
„Днес имаше много сериозна деградация на гумите в спринта. Но при нас всичко е добре, температурите също са подходящи, точно такива, от каквито има нужда колата ни.“
