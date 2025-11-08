Популярни
Норис: Ценна победа, Антонели ме затрудни

  • 8 ное 2025 | 17:19
  • 615
  • 0
Норис: Ценна победа, Антонели ме затрудни

Лидерът във Формула 1 Ландо Норис спечели спринта в Сау Пауло и увеличи аванса си в класирането от 1 на 9 точки, след като съотборникът му в Макларън Оскар Пиастри катастрофира и отпадна.

„Беше трудно състезание, но така победата е по-ценна, а и Антонели ме затрудни – заяви след финала британецът. – Трябваше да натискам през цялото време, защото знаех, че преследвачът ми също може да натиска и да ме атакува.

„Беше трудно и рисковано, тъй като вятърът се усили, а и деградацията на гумите се превърна във важен фактор. Не беше лесно състезание, но в Бразилия винаги е така. А и Мерцедес бяха бързи.

„Очаквах да се представим малко по-добре, но не стана така. Не знам доколко това се дължи на гумите или пък на факта, че в Мерцедес свършиха добра работа.“

