Защо Хамилтън се размина с наказанието вчера?

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън беше повикан при стюардите след края на квалификацията за спринта вчера, тъй като имаше съмнения, че той не е намалил в зона с жълти флагове.

Но прегледът на телеметрията от колата на Хамилтън и онборд камерата му показа, че британецът не трябва да бъде наказан.

Първо данните от болида на Хамилтън показаха, че той се е поколебал при подаването на газ, когато е видял завъртелия се негов съотборник Шарл Леклер, който спря на завой №10. Макар и за малко, Хамилтън е върнал газта и е намалил. А от кадрите от онборд камерата му стана ясно, че от позицията му, когато наближава Леклер, жълтите флагове все още не се виждат, както и светлинния жълт сигнал, който проблясва за част от секундата.

Пред стюардите Хамилтън също е обяснил, че не е видял жълтите флагове и това се оказа достатъчно, за да не бъде наказан британският пилот на Скудерията.

